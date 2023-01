Od žurnalistiky k trileru: autor chcel, aby ľudia vedeli, ako to naozaj bolo

Vagovič zmenil žáner, ale neprekročil svoj tieň.

„Trvalo dlhých šesť rokov, kým sa dostal šokujúci príbeh policajnej mafie do vyšetrovacích spisov.

A teraz sa o ňom dozviete v celej šírke z tejto knihy, ktorá čerpá aj z osobných svedectiev hlavných aktérov.

Vitajte vo svete špinavých peňazí, intríg a nekontrolovateľnej moci,“ píše investigatívny novinár Marek Vagovič v knihe Padreho klan. Triler zo zákulisia policajnej mafie.

Autor dvoch kníh o období vlád Roberta Fica Vlastnou hlavou a Vlastnou hlavou má tému jasnú – štát ovládla organizovaná zločinecká skupina na viacerých úrovniach a až vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyprovokovala verejnosť k masovým protestom, ktoré viedli k demisii ministra vnútra Roberta Kaliňáka a neskôr aj premiéra Roberta Fica.

Všetci Padreho muži (aj tí bývalí)

Personálne zmeny v polícii sa začali ešte za premiéra Petra Pellegriniho, ale skutočne rozviazané ruky dostali orgány činné v trestnom konaní až po voľbách 2020 a začali sa diať veci, keď boli obvinení a zadržaní viacerí poprední predstavitelia polície, prokuratúry, súdov a dokonca aj politiky.

Termín kajúcnik sa posunul od významu v Slovníku slovenského jazyka (kajúcnik, 1. náb., kto prejavuje ľútosť nad spáchanými zlými činmi, kto koná pokánie, 2. kto žiada o prepáčenie) do právnickej a kriminalistickej roviny.

Každý čo i len trochu pozorný občan Slovenskej republiky sa nestačil diviť, kde všade a ako vysoko bola špina zažraná – rovnako však ako Arpád Šoltész (Mäso, Sviňa, Zlodej, Hnev) vie, že iné je byť o niečom presvedčený, či dokonca mať o svojom presvedčení doklady, a iné je právoplatné rozhodnutie súdu (kde je v súčasnosti na ceste ešte obľúbená prekážka 363).

Zmena žánru

V tejto situácii prichádza so svojím trilerom Marek Vagovič, svoj prekvapujúci posun od investigatívnej publicistiky ku žánru trileru vysvetľoval na rôznych fórach, my si vypožičiame jeho zdôvodnenie z rozhovoru s Monikou Tódovou v Denníku N:

„...keby ste mali percentuálne vyhodnotiť, koľko z tých vecí sa dá napísať bez rizika žaloby, bola by to možno polovica... Chcel som, aby ľudia vedeli, ako to naozaj bolo, čo sa stalo – bez ohľadu na to, ako v budúcnosti rozhodne súd. Neverím, že to na súde dobre dopadne, a chcel som aj pre budúce generácie zachovať stopu, aby ľudia vedeli, ako presne to bolo... Moja kniha je na 99 percent tak, ako sa to reálne odohralo, ako je to zadokumentované v spisoch a tak, ako to hovoria svedkovia.“.

Presná príčina zmeny žánru sa zrejme skrýva vo Vagovičových slovách „chcel som, aby ľudia vedeli, ako to naozaj bolo, čo sa stalo“.