Banksy je populista v najlepšom zmysle slova. Jeho umenie z nás robí náhodných okoloidúcich

Komiks o ikone streetartu hovorí o nutnosti inšpirovať sa odkazom za lepší svet.

Pred niekoľkými týždňami sa v ukrajinských mestách Boroďanka, Irpiň a Kyjev objavili grafity britského tvorcu Banksyho.

Ide o miesta s mimoriadne tvrdým a krutým zásahom ruského agresora a diela zodpovedajú presne štýlu renomovaného street artového umelca.

Takmer v tom istom čase sa objavil aj komiks s názvom Říká se mu Banksy a táto zhoda okolností si vyslovene žiada bližší pohľad na tvorbu anonymného majstra tvorby šablónovitých obrázkov.

Umenie alebo vandalizmus?

Maľovanie po stenách sa datuje do hlbokej minulosti, ale v súčasných dejinách sa grafity spája so vznikom subkultúr rapu, hip-hopu a breakdance na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia vo veľkomestách ako New York, Londýn, Paríž alebo Sydney.

Zo začiatku išlo predovšetkým o podpisy na vagónoch vlakových súprav v metre, na stenách budov, na múroch pod mostami, ale v priebehu rokov sa začali objavovať aj plnohodnotné maľby.

Ich spoločnou vlastnosťou bol od začiatku nelegálny charakter grafity, no postupne sa z periférie dostalo pouličné umenie do záujmu verejnosti nielen pre zásahy polície a negatívny prístup štátnych inštitúcií.

Na scénu vstúpili umelci a grafity sa katapultovalo na označenie street art, pretože už nezahŕňalo len ťažko čitateľné podpisy, ale aj vizuálne kódy s viacerými významami: dali sa vnímať ako hra, ale aj ako spoločenský komentár.

Rojko, vizionár a politický aktivista