Dirigoval filmovú hudbu pre Netflix: Keby John Williams začínal dnes, možno by sa nepreslávil

Len nedávno sa veľa hovorilo o nórskom filme Troll, ktorý sa stal hitom Netflixu. Orchestrátorom a dirigentom hudby bol Slovák VLADIMÍR MARTINKA, ktorý má na konte desiatky zahraničných filmových a televíznych projektov.

Nezáleží vraj na tom, či snímku produkuje Netflix, alebo nejaká iná spoločnosť, jeho partnerom je v týchto prípadoch najmä hudobný skladateľ. Je súčasťou jeho tímu.

Sám ako skladateľ filmovej hudby spolupracuje najmä na slovenských a českých filmoch, najčastejšie s režisérkou Marianou Čengel Solčanskou. A rád pritom využíva orchester. „Má obrovské množstvo farieb a je veľa emócií, ktoré sa z neho dajú vytiahnuť,“ hovorí.

Na názor, že filmová hudba je dobrá vtedy, ak je nenápadná, odpovedá: „Záleží na konkrétnom projekte. Ale predstava, že sa divák pozerá na Hviezdne vojny a nevšimne si hudbu, je nezmyselná.“

V rozhovore sa dočítate: Ako funguje práca pre zahraničné produkcie.

Aké hranice dáva skladateľovi film.

Prečo oceňuje najmä filmovú hudbu starších skladateľov.

Aký význam má hudba vo filme.

Ako sa vyfarbujú „skice“ pri orchestrácii.

Keď robíte orchestrácie alebo dirigujete filmovú hudbu pre zahraničné produkcie, musíte cestovať do krajín, ktoré projekt produkujú?

Výhodou je, že na nahrávanie hudby sa stále využíva stredná a východná Európa. Je to lacnejšie, ale v zahraničí súčasne vedia, že tu orchestre dobre hrajú a že dostanú naozaj to, čo chcú.

Čiže 99 percent prípadov, keď dirigujem filmovú hudbu, sa odohráva v Prahe a Bratislave.

S tunajšími orchestrami?

Áno. Prenajmem si napríklad priestory v Slovenskom rozhlase, dáme dokopy orchester a nahrávame.

Klienti už často nechodia osobne, odohráva sa to cez kameru na diaľku . Vidia orchester, ja mám slúchadlá a komunikujú so mnou, ako by boli v réžii. Takto môžem spolupracovať s produkciami zo Švédska či z Los Angeles, je to jedno.

Trvalo vám dlho, kým ste si zvykli na tento online systém?

Poznám to už 15 rokov, hoci časom sa podstatne zlepšila technológia. Spočiatku chodili klienti na nahrávanie viac, ale potom začali šetriť čas. Ak skladateľ vedel, že má ešte dokomponovať dve minúty hudby, nechcel zabíjať dvadsať hodín cestovaním. No a funguje aj vzájomná dôvera – že sa môžu spoľahnúť na to, čo robím a že na všetko dohliadnem. Som pre nich vysunutý človek, ktorý vie, ako to funguje v profesionálnych zahraničných produkciách.

Čiže vaša pracovná základňa je teraz v Česku?

Áno. Postavil som si dom pri Prahe a mám tu aj malé nahrávacie štúdio.

Spolupracovali ste aj na orchestrácii či dirigovaní hudby pri filmoch Netflixu. Je to pre vás perspektívna spolupráca?