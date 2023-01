Zlatý glóbus za najlepšiu drámu získal Spielbergov film Fabelmanovci

Spielberga ocenili za film aj v kategórii réžia.

LOS ANGELES. Zlatý glóbus za najlepšiu filmovú drámu si v noci na dnes odniesol čiastočne autobiografická snímka Stevena Spielberga Fabelmanovci, ktorý je voľne založený na režisérovom detstve a dospievaní. Spielberg bol za rovnaký film ocenený tiež v kategórii réžia.

Cenu za najlepšiu komédiu či muzikál dostal na Zlatých glóbusoch film Víly z Inisherinu režiséra Martina McDonagha, ktorý mal tiež najviac nominácií.

Spielberg porazil Avatara aj Top Gun

Zlatý glóbus za najlepší mužský výkon v dráme porota udelila hercovi Austinu Butlerovi za biografickú snímku o Elvisovi Presleym s názvom Elvis. Medzi ženami bola v rovnakej kategórii vyznamenaná Cate Blanchettová s filmom Tár, kde stvárnila dirigentku nemeckého symfonického orchestra, ktorá sa potýka s prekážkami v prostredí, kde vládnu muži.

V kategórii komédia si cenu pre najlepšieho herca odniesol Colin Farrell za Víly z Inisherinu. Medzi herečkami zvíťazila v kategórii komédia Michelle Yeohová s filmom Všetko, všade, naraz.

Čiernej komédii Víly z Inisherinu sa podarilo premeniť aj nomináciu za scenár, za ktorý bol ocenený Martin McDonagh. Cenu pre najlepší neanglicky hovorený film má snímka Argentína, 1985.

Z animovaných filmov sa porote najviac páčil Pinocchio Guillerma del Tora. Tvorca filmovej hudby Justin Hurwitz získal Zlatý glóbus za hudbu k filmu Babylon.

O Zlatých glóbusoch rozhoduje Asociácia zahraničných novinárov v Hollywoode (HFPA). V kategórii drámy dokázal Speilberg s filmom Fabelmanovci poraziť okrem iného pokračovanie akčného trháku Top Gun s názvom Top Gun: Maverick či druhý diel výpravného sci-fi snímky Avatar Jamesa Camerona s názvom Avatar: The Way of Water.

Glóbusy sa vrátili na obrazovky

Vlani vyhlásenie Zlatých glóbusov bojkotovali viaceré hviezdy a televízne štúdie na protest proti ich nedostatočnej diverzite a televízia NBC ich odmietla prenášať.

Herci i ďalší zamestnanci vo filmovej brandži vyčítali Asociácii zahraničných novinárov v Hollywoode, že vo svojich radoch nemala dostatok zástupcov etnických menšín, údajný rasizmus i korupciu.

Asociácia sa za posledný rok snažila dať najavo, že sa zmenila. Odovzdávanie cien sa tento rok napokon vrátilo na obrazovky televízie NBC späť. Trojhodinovým slávnostným večerom sprevádzal ako moderátor americký komik Jerrod Carmichael.

Ocenenie za celoživotné dielo prevzal herec Eddie Murphy. Herec Sean Penn tiež uviedol video s odkazom od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého krajina čelí ruskej invázii.

O cenách Zlatý glóbus, udeľovaných vo viac ako dvoch desiatkach kategórií, rozhodovalo tento rok 96 členov HFPA a asi stovka nečlenov, napísala agentúra AP. Zlaté glóbusy často napovedajú, kto získa neskôr najprestížnejšiu cenu filmového sveta - Oscara.