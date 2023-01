Filip Tůma: Ľudia si myslia, že som arogantný. Moji priatelia sa tomu smejú

Hovorí, že jeho profesiou je operný spev, to ho zaujíma a to chce robiť, napriek tomu jeho príjemný barytón pozná viac ľudí z televíznych seriálov ako z operného pódia.

Spevák a herec FILIP TŮMA pristupuje k životu optimisticky a športovo, v neúspechoch aj v neznámych nových veciach vidí vždy výzvu a šancu objaviť niečo zaujímavé.

V novom seriáli Dunaj, k vašim službám hrá zápornú postavu, no i v tej dokáže nájsť niečo pozitívne, navyše si vďaka nej môže vyskúšať situácie, o ktorých by inak len čítal v novinách.

Vaša postava, Anton Holubec, prevádzkový riaditeľ obchodného domu Dunaj, je človek, ktorý zneužíva moc, voči podriadeným, aj voči ženám. Z popisu vyznieva ako veľmi záporná postava. Napĺňa to klišé, že hercovi sa záporák hrá lepšie ako klaďas?

Skôr ide o to, že na takej postave je čo hrať, dá sa tam nájsť viac odtieňov a farieb ako pri peknej a dobrej postave. Veľmi dôležité je vždy nájsť mieru, do akej je ten človek zlý, lebo nikto nie je čierno-čierny charakter, vždy je na ňom aj niečo dobré.

Čo je na Antonovi Holubcovi dobré?

Napríklad je to pracant, veľmi pracovitý človek, nie je to žiadny povaľač, ktorý sa len vezie v rodinnej firme. Záleží mu na rodinnom podniku - obchodnom dome Dunaj, to je u neho prvoradé. Toto je sympatické. A aj to, ako veľa pre neho znamená rodina. Že popritom dokáže byť veľmi zákerný, to je už druhá vec.

Čo je v tej postave z vás?