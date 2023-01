Ako si na Jeffa Becka spomínajú slovenskí muzikanti? Prekvapuje, že nebol nesmrteľný

Becka volali gitarista gitaristov. Zomrel vo veku 78 rokov.

Jeffa Becka volali gitarista gitaristov a na jeho úmrtie, ktoré v stredu oznámila jeho rodina, okamžite reagovali najväčšie mená hudobného sveta. Medzi nimi Jimmy Page, Eric Clapton, Mick Jagger, Brian May, Tony Iommi či Rod Stewart.

Beck však zanechal stopu aj na Slovensku. A nielen svojím koncertom, ktorý odohral v roku 2011 v Bratislave. Beck celkom prirodzene ovplyvňoval aj tunajších muzikantov.

Odišiel v špičkovej forme

Za absolútnu špičku považuje Becka aj gitarista, skladateľ a spevák Andrej Šeban, ktorého slávny Brit inšpiroval. Nie však v tom zmysle, že by sa ho pokúšal napodobňovať. Kopírovať ho by nedávalo zmysel a ani by to nešlo. „Bol absolútne výnimočný, jeho spôsob hry nemá obdobu. Mal obrovský zmysel pre farbu, rytmus, vedenie melódie... To ho radí k najvplyvnejším gitaristom sveta,“ hovorí Šeban.