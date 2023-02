Ľahšie je byť černochom ako gayom. Je to vtip, ale s farbou pleti sa matke nemusíme priznávať (rozhovor)

Maďarský jazykovedec uvažuje, čo majú spoločné jazyk, národnosť a sexuálna orientácia.

Hviezdoslav písal aj po maďarsky, Petőfi mal mamu Slovenku, Ferencz Liszt ako pýcha Maďarov hovoril iba po nemecky, veľký fínsky skladateľ Sibelius bol Švéd.

Hoci sa to svetobežníkom môže zdať samozrejmé, tieň rodostromov sa nedá len tak prekročiť. “Netreba sa držať toho, že jazyk, ktorým človek hovorí, určuje jeho národnosť,” hovorí Ádám Nádasdy.

Už roky žije so svojím partnerom v Londýne a stále sa vracia do Maďarska. S rodnou krajinou ho spája práca jazykovedca, prekladateľa, vysokoškolského pedagóga.

Jeho predkovia, i keď žili v Prahe a v Budapešti, hovorili najmä po nemecky. Aj preto bol tento veľký obľúbenec maďarskej intelektuálnej obce tým správnym človekom, ktorý prednedávnom uviedol na maďarský literárny trh knihu slovenského germanistu Jozefa Tancera Rozviazané jazyky.

Cez príbehy pamätníkov sa v nej hovorí o našich spoločných jazykoch v našich spoločných dejinách.

Pred pár týždňami ste boli jednou z hviezd čestného hosťovania Slovenska na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti. Aké dojmy to vo vás zanechalo?

"Najprv som sa dosť obával. Zdalo sa mi, že Slovensko je príliš blízko, že je to krajina, ktorá pre Maďarov nebude dostatočne exotická a zaujímavá.

Že to bude ako s reštauráciou, ktorú mám hneď vedľa domu, kde už dvadsať rokov bývam, a ešte sme v nej neboli, lebo je akosi príliš blízko. A do tej, čo je o dve ulice ďalej, chodíme pravidelne. Takýto pocit som mal."

A naplnil sa?

"Nenaplnil. Až ma ohromilo, aké veľké publikum sa na čestnom hosťovaní Slovenska zišlo, v slovenskom stánku doslova vrel život, prezentácie fičali jedna za druhou, non-fiction aj fiction, literárno-historické prózy, poézia a tak ďalej.

Všetko bolo vynikajúco zorganizované a program veľmi dobre zostavený. Mnohí návštevníci prišli, samozrejme, priamo zo Slovenska. Výborné bolo, že jednotlivé podujatia prebiehali v slovenčine aj v maďarčine.

Blízkosť našich hraníc napokon vôbec nebola na škodu veci, práve naopak. Prekvapilo ma, čo všetko sa dalo do Budapešti zo slovenských diel v preklade preniesť. Skvelé, koľko slovenskej literatúry sa prekladá do maďarčiny.

A priestor dostali aj maďarskí autori žijúci na Slovensku, čo bola vlastne novinka."

Predstavili ste maďarskému publiku knihu Jozefa Tancera, čerstvo preloženú do maďarčiny. Hovorí o viacjazyčnosti na slovenskom území v minulosti, o našich spoločných jazykoch, ktoré sme kedysi používali v starej Bratislave. Čím vás kniha oslovila?

"Predovšetkým tým, že išlo o faktický materiál v podobe oral history. Je fascinujúce, koľko rôznych jazykov na našom území fungovalo a ako ich používanie súviselo so spoločenským rangom.

Čím vyššia sociálna úroveň, tým viac sa používala nemčina, aspoň tak mi to vychádza. Nemčina bola podľa všetkého najelitnejší jazyk. Nehovorím o aristokracii, ale o elite v rôznych komunitách.

Čiže napríklad aj židovská komunita mala svoju elitu, v ktorej sa hovorilo najmä po nemecky. Tancer poukázal aj na to, že medzi ľuďmi boli odjakživa trenice."

(zdroj: FOTO - SLOVART)

Ako vnímate tieto trenice?

"Nech sa na to pozeráme z akéhokoľvek pohľadu, odkedy je svet svetom, ľudia sa chcú odlišovať, robiť medzi sebou rozdiely - ty si taký, ja som iný, a ty nie si taký ako ja, a prečo si iný, veľká harmónia a vzájomné prijatie vlastne akoby nikdy neexistovali.

Pravdaže, nejde iba o naše územie, veď si vezmite napríklad Brusel, kde Francúzi a Flámi stále riešia, prečo majú rozdielnu reč.

Je to zvláštne, ale fakt je, že toto uvedomenie mi pomohlo korigovať v sebe ideálny obraz o spolužití, ktorý vo mne prebýval."

Stratili ste vieru, že je dobré spolužitie možné?

"Som už dosť starý, nezabudnite. Vyrástol som v Budapešti s nemčinou vo veľmi podobnom prostredí, akým mohla byť stará Bratislava, aj preto som si myslel, aký veselý mohol ten dávny svet byť.

Za mojich detských čias sme ešte jednotlivé budapeštianske štvrte nazývali po nemecky, Budín sme volali Ofen, Szécsényiho reťazový most die Kettenbrücke, hrad bol die Burg.

Bolo to celkom prirodzené. Rovnako to fungovalo v Prahe, kde sa narodila moja mama, odtiaľ pochádzali aj moji starí rodičia. Po česky vedeli pár slov, inak hovorili iba po nemecky.

Dodnes, keď idem do Prahy, si na tie názvy ulíc spomínam: ulicu Na Příkopě volali Am Graben, Prašnú bránu Der Pulverturm a Malá strana, kde bývala moja prababička, bola Die Kleinseite."

“ “LGBTI ľudia nie sú tou menšinou, o ktorej môžeme povedať, že bývajú v tejto ulici alebo v tejto dedine, osade alebo štvrti, tak ako žijú Rómovia, Židia či Maďari. U tých druhých aj v prípade, že sú stigmatizovaní, vládne istá kohézia, tradícia komunity.” „ Ádám Nádasdy, maďarský jazykovedec

Ako ste rozvíjali svoje národnostné a jazykové prepojenie s Prahou?

"Moji starí rodičia už v roku 1918 odišli z Prahy žiť do Budapešti. V Prahe ostala len moja prababička Emília Kirschová, bola už vdova.

Začiatkom tridsiatych rokov začala písať listy do Viedne svojej dcére, ktorá sa tam vydala, v nich sa sťažovala, že sa chce presťahovať do Viedne, lebo v Prahe sa všetci zbláznili a už nechcú hovoriť po nemecky, a ona po česky nevie.

Vraj mäsiar, ku ktorému chodí už dvadsať rokov, jej v nemčine jedného dňa prestal chcieť rozumieť."

(zdroj: FOTO - LÁBNYOM KIADÓ)

Vedela sa prababička s týmito prejavmi vyrovnať?

"Išlo o silný nacionalizmus v dôsledku nemeckého ohrozenia. Brala to vážne, a preto sa skutočne na staré kolená presťahovala do Viedne.

Nedokázala v Prahe ďalej žiť, hoci dovtedy to pre ňu bolo úplne prirodzené prostredie.

Veď si vezmime Kafku, aj on tam predsa žil. Môj starý otec sa narodil v tom istom roku ako on, podľa mňa sa spolu na Malej strane vonku na ulici hrávali, v zime guľovali."

Takže ten idealistický obraz o jazykovom spolužití vo vás žije?

"Keď sa vrátim ku knihe Jozefa Tancera, práve preto ma zasiahla. No jeho kniha najmä mladým čitateľom hovorí: decká, na našom území existovali aj iné jazyky ako slovenčina, často sa navzájom miešali a tým boli veľmi špecifické.

Dnes sa už používajú len výnimočne v niektorých rodinách, alebo celkom vymizli.

Mladých treba intenzívne učiť, že svet je pestrý a že na našom území nevládli sterilné jazykové situácie, jazyky sa vždy premiešavali.

Veď vieme, že Hviezdoslav písal aj po maďarsky, že Ferencz Liszt, pýcha Maďarov, naopak hovoril iba po nemecky a po maďarsky nevedel, alebo že veľký fínsky skladateľ Sibelius bol vlastne Švéd a fínčinu neovládal.

Netreba sa držať toho, že jazyk, ktorým človek hovorí, určuje jeho národnosť."

Prečo je tento nacionalistický prístup stále aktuálny?

"Poviem vám príklad. Svojho času, keď som prekladal Danteho, ma pozvali do Ríma na konferenciu.

Prišli tam prekladatelia z rôznych krajín referovať, ako je to s prekladom Danteho do ich jazykov, dokonca tam bol aj vietnamský prekladateľ, ktorý nám v tejto súvislosti rozprával o Vietname ako o katolíckej krajine, kde sa používa latinka a kde všetci vedia, kto je Panna Mária.

Konferencie sa zúčastnila aj kolegyňa zo Slovenska a spomenula, že prvý slovenský preklad Danteho vznikol v roku 1920.

Všetci sa na ňu pozerali trochu ľútostivo, akože čo je to za krajinu, kde do roku 1920 Danteho nikto nečítal, to musí byť ale nekultúrny národ.