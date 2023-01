Od trinástich bol na ulici, potom vo väzení. Herectvo ma zachránilo, hovorí Zdeněk Godla

Je najznámejší rómsky herec v Česku.

K herectvu sa dostal náhodou, keď robil verejnoprospešné práce v Chomutove a vybral si ho režisér Petr Václav do filmu. Do poslednej chvíle tŕpol, či to nie je nejaký podvod. Bol vtedy na dne, bez peňazí a herectvo mu výrazne pomohlo.

"Mohol som konečne spoznávať lepší život. Predtým som takú šancu nemal. Od trinástich som bol na ulici, potom som išiel sedieť do basy," hovorí ZDENĚK GODLA, ktorý je aktuálne azda najznámejší rómsky herec v Česku.

Preslávil ho najmä seriál Most!, kde hral smetiara Frantu. Úlohu si pochvaľuje, pretože v nej mohol improvizovať. "Väčšinou sú moje hlášky lepšie ako tie, ktoré niekto napíše. Lebo ja mám hlášky zo života. A cítim v tom, že som to ja."

Komédie sú jeho najobľúbenejší žáner. A už čoskoro sa objaví aj v dvoch slovenských. Najprv v Invalidovi a potom vo Ville Lucii. Prvá z nich sa nakrúcala aj v rómskej osade.

"Cez deň tam bola dobrá atmosféra, púšťali sa naplno pesničky, tancovali sme, urobili sme si taký bašavel. Večer to však bývalo horšie." A vraj sa schyľovalo aj k bitke.

Cítite sa po rokoch hereckých príležitostí ako herec?

Nie.

Ako by ste sa teda charakterizovali?

Som človek, ktorý sa baví hraním.

Venujete sa aj inej práci ako herectvu?

Mám svoju stavebnú firmu a robíme rekonštrukcie bytov.

Aké máte aktuálne herecké ponuky?

Účinkujem v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Budem točiť s Jiřím Vejdělkom, mám ponuku od Maroša Hečka, robím svoj projekt Socki naruby, teraz budem mať schôdzku s ďalším režisérom a budem točiť ešte jeden film.

O čo ide v tom vašom projekte?

To som vymyslel a teraz to prepisuje Petr Kolečko. Zatiaľ o tom nechcem veľa hovoriť. Je to o partii chalanov, ktorí sú prepustení z väzenia a začínajú nový život. Zavreli ich v deväťdesiatych rokoch a stále si myslia, že v nich žijú. Je to komediálny seriál.

Budete hovoriť aj do hereckého obsadenia?

Určite, lebo sú to postavy zo života. Mám tam pasáka, ktorý to robil dvadsať rokov. Je tam chlapík, ktorý týral vo väzení ľudí. Mám tam svoj príbeh, ako som sa dostal do basy.

Sú to skutočné príbehy a chcem, aby tam hrali reálni ľudia v kombinácii s hercami, ako je Ondřej Vetchý, Martin Hofmann. Najmä to má byť realistický pohľad na fungovanie v base. Ľudia sa na tom síce budú smiať, ale uvidia aj pravdu, ani si to nebudú uvedomovať.

Sám ste strávili nejaký čas vo väzení. Ako k tomu došlo?