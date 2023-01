Lovec jeleňov je vojnová dráma, ktorá nepotrebuje bojové scény v džungli

Scenárista a fotoreportér Dávid Ištok hovorí o svojom filme života.

Bolo by zaujímavé sledovať, či by režisér Lovca jeleňov dokázal odolať dnešným technologickým možnostiam a ostal by verný konceptu silného príbehu, hovorí scenárista a fotoreportér Dávid Ištok o svojom obľúbenom filme.

Ktorý film je podľa Vás najlepší?

No, nie som si istý, či je to najlepší film, ale v mojom súkromnom rebríčku je určite veľmi vysoko snímka Lovec jeleňov. Nádherný príbeh priateľstva na pozadí vojny vo Vietname.

Je to dráma, ktorá na ploche troch hodín nepotrebuje bojové scény v džungli. Film Michaela Cimina vie tak umne pracovať s jednoduchými vecami, ako je rutina postáv - idú do práce, zahrať si biliard, na pivo, na svadbu priateľa, loviť do lesov. Dokáže tak divákovi ponúkať sugestívne obrazy skutočného života hrdinov a my ako diváci sme ich súčasťou. Sme súčasťou ich životov, prežitkov, bolesti, smiechu ich obáv z budúcnosti.

Scenár je tak brilantne napísaný, že keď skutočne odídu hrdinovia do Vietnamu, rozpadne sa nielen ich doterajší život, ale aj divácka predstava o tom, aký film vlastne sleduje.