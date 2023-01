Milan Ondrík: Bolo desivé točiť film o vojne, keď sa rovnaká odohráva za rohom

Nahrávka je pre neho dôležitejšia ako gól, to má spoločné so svojím idolom Lionelom Messim. Vždy sa snaží na dielo, v ktorom hrá, pozerať ako na celok, z ktorého nechce vytŕčať, ale naopak presne doň zapadnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Herec MILAN ONDRÍK sa v seriáloch neobjavuje často, no keď mu Jan Hřebejk oznámil, že bude hrať v seriáli Iveta, vôbec o tom nediskutoval. Sústredil sa na to, ako zahrať homosexuála a neurobiť z neho karikatúru.

Či hrá gardistu alebo človeka z budúcnosti, snaží sa, aby bol vždy uveriteľný. Desí ho, keď nakrúca film o vojne, aby sme sa poučili z minulosti, a zrazu taká vojna u susedov prebieha. Cíti bezmocnosť, keď na javisku hovorí o pravde a spravodlivosti a v hľadisku tlieska politik, ktorému tie slová vôbec nedochádzajú.

Práve idete z tréningu. Už ste behali, hrali futbal, žonglovali, teraz robíte aký šport?

Moje športy sú pozostatkami toho, čo ma postretne. Pred vyše dvoma rokmi, keď som sa pripravoval na film Tieňohra, začal som boxovať. Chvíľu potom som to nechal, ale už zase chodím na tréningy, robím ťažšie váhy, lebo potrebujem nabrať svalovú hmotu pre nový film, ktorý by sa mal začať nakrúcať vo februári. Nabral som už šesť kíl, ešte potrebujem tri.

Pred tým, ako ste trénovali pre film, ste nikdy neboxovali?

Nie, ak nepočítam dedinské bitky, tam som párkrát dostal, ale to sa nedá nazvať boxom.

Čo vás na boxe tak chytilo?

Vyzerá to ako agresívny kontaktný šport, ale opak je pravdou - box človeka učí veľkej pokore, menšej agresivite. A ako to už býva, keď sa človek niečo naučí, zisťuje, že to vlastne vôbec neovláda.

Pred pár rokmi ste vraveli, že by ste chceli hrať ako Lionel Messi. Teraz je vaším vzorom kto? Muhammad Ali?

Práveže nie, Messi je stále mojím vzorom, aj keď sa mu nedarí, ako to bolo napríklad teraz po prehratom zápase so Saudskou Arábiou. Je pre mňa príkladom, ako narábať s talentom, ako v žiadnej situácii nestratiť ľudskosť.

Najčastejšie hrávate vo filmoch alebo v divadle, ale teraz vás vidíme v seriáli Iveta. Čo vás presvedčilo ísť do tohto projektu?

Nikto ma nepresviedčal, Honza Hřebejk mi len oznámil, že to idem robiť. Nebola žiadna diskusia, či áno, či nie, no takéhoto režiséra by som aj tak neodmietol, už som s ním spolupracoval viackrát. Navyše mi povedal, že ma chce obsadiť do kontrastnej polohy, úplne inej, ako som s ním dovtedy robil. Žiaden tvrdý chlap, veterán, ale módny návrhár, ktorý sa pohybuje medzi modelkami a budúcimi misskami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mám ťa rada, mama, ale žiť sa s tebou nedá, hovorí Iveta, ktorá je diváckym magnetom Čítajte

To musela byť výzva po drsniakoch zrazu hrať jemného distingvovaného homosexuála.

Áno, rozmýšľal som, ako s tým naložiť. Nechcel som robiť karikatúru a hrať paródiu, ako sa to zvykne robievať, chcel som ukázať človeka, ktorý je rovnaký, ako sme my, v úvodzovkách normálni ľudia, lebo oni sú tiež normálni. Dnes je to veľmi citlivá téma.

Celý ten seriál ide odvážne do citlivých tém, hlavnej hrdinke napríklad mama zatajuje rómsky pôvod. Pritom to nie je sociálna dráma, ale komediálny seriál s veľmi nekorektným humorom a veľmi drsným slovníkom.

Áno a o to viac ma potešilo, keď Honza Hřebejk povedal, že zo strany Jojky sme nemali žiadnu cenzúru, som za to vďačný. Lebo už sa mi párkrát stalo, že sa niečo natočilo a potom sa chúlostivé veci vyškrtli. Som rád, že Jojka bola taká odvážna, napriek tomu, že tým môže prísť o časť divákov.

Čo je v postave modelingového guru Adriána z vás, čo ste doteraz nemali kde uplatniť?