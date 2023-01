Zničí nás vlastná vynaliezavosť? Zo vzťahu človeka a umelej inteligencie môže byť horor

Americký film M3GAN má divácky úspech a už chystá pokračovanie.

Hodnotenie 6 / 10 M3GAN Zhrnutie: Producent filmu prirovnáva M3GAN k hororu Annabelle, skombinovanému s Terminátorom.

"Kremíkový čip hýbe Zemou, mení svet, je to rok čipu," znie v pesničke Silicon Chip, ktorá hrá pod záverečnými titulkami filmu M3GAN. Ak by mala byť budúcnosť v duchu tohto filmu, bude to napínavé. Ale na tom, že nás môže zničiť vlastná vynaliezavosť, nie je nič pritiahnuté za vlasy.

Nič nové, no v správnom čase

M3GAN je americký triler s hororovými prvkami, ktorý stál 12 miliónov dolárov a zarobil už zhruba sto miliónov. Prekvapil intenzitou svojho diváckeho zásahu. Veď nejde o žiadny filmový zázrak. No napriek tomu sa zdá, že M3GAN bol v správnom čase na správnom mieste.

Neponúka nič nové pod slnkom.

Vraždiaca bábika? Stačí si spomenúť na Chuckyho z Detskej hry (1988). Tam to však fungovalo inak a bábika nemala vyspelý technologický základ.

Megan je však špičkový humanoidný robot, ktorý dospeje do štádia, že sa začne riadiť vlastnými pravidlami. "Ožije." A nepáči sa mu, keď ho chcú zničiť.

Ani to nie je nič nové. K najlepším príkladom patrí Blade Runner (1982), kde sa vymknú spod kontroly replikanti, ktorí sú na nerozoznanie od ľudí a nepáčia sa im plány ich stvoriteľov.

Od vzniku Blade Runnera uplynulo 40 rokov a technológie dramaticky pokročili - od hračkárskeho priemyslu až po sex-tech. Variácie umelej inteligencie vyvolávajú údiv a súčasne čoraz naliehavejšie otázky. Ako to ovplyvní ľudský život? Do akej miery to bude formovať vnímanie človeka, jeho emócie či spôsob socializácie? Aké potenciálne hrozby to predstavuje?

Aj M3GAN čo-to naznačuje.