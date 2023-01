Vitajte v Chippendales: Mužský striptíz mal krvavé obete

Seriál o legendárnej šou odhalí nielen mužské telá.

Vypracované lesklé mužské telá, vzrušením jačiace ženy zastrkávajúce mužom bankovky za tangáče, pozlátko a striptízová megašou, to musel vymyslieť nejaký Američan veľmi uvoľnených mravov. Ibaže by to bolo úplne inak.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Bojím sa o teba,“ hovorí matka zakladateľa Chippendales, keď príde do Indie na otcov pohreb a snaží sa ju presvedčiť, aby prišla za ním do Ameriky. „Prečo sa bojíš, veď som bohatší ako celá naša rodina dokopy,“ nechápe syn.

„Pretože niektorým ľuďom nie je súdené, aby boli bohatí,“ odpovedá prorocky matka.

Osemdielny hraný seriál Vitajte v Chippendales o pozadí vzniku tejto svetoznámej striptízovej šou môže neinformovaného diváka zaskočiť hneď niekoľkokrát.

Nielen osobou zakladateľa – ktorým bol suchopárny indický imigrant Somen „Steve“ Banerjee, ale aj tým, ako sa príbeh o úspešne rastúcom podniku zmení na kriminálnu drámu, kde nechýbajú podvody, vraždy, samovraždy, podpaľačstvo ani agenti FBI.

Neuveriteľné veci

Sú tu aj striptéri a jačiace ženy, ale seriál sa viac sústreďuje na niekoľko postáv, vďaka ktorým sa z nevýnosného klubu pre hráčov backgammonu v Los Angeles postupne stane svetoznámou šou, ktorá kvôli nim a ich ambíciám neskôr takmer zakape.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najslizkejší záporák nemusí mať v pivnici mŕtvoly. Stačia obyčajné ľudské neresti Čítajte

„Nikdy predtým som nemal príležitosť hrať postavu, ktorá prežíva takýto dramatický oblúk a pád do temnoty,“ povedal populárny americký herec pakistanského pôvodu Kumail Nanjiani pre Hollywood Reporter o svojej postave Steva Banerjeea.

„V priebehu deja sa udeje aspoň 20 neuveriteľných vecí a všetky sa v skutočnosti naozaj stali. Je to zároveň aj zaujímavý príklad amerického sna a jeho dostupnosti pre rôzne typy ľudí vyrozprávaný z pohľadu imigranta."

(Upozornenie na spoilery: Ak nepoznáte skutočný príbeh zakladateľa Chippendales a chcete sa nechať seriálom prekvapovať, nečítajte ďalej.)