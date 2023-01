Tomáš Dušička: Scenár Počiatku bol prehľadnejší ako samotný film

Scenárista Invalida hovorí o obľúbených filmoch, scenároch aj o novom filme.

Remaky považuje za príčinu úpadku filmového umenia, no ak by musel, urobil by Forresta Gumpa v slovenských reáliách. A mohol by ho hrať Róm Zdeněk Godla.

Scenárista nového slovenského filmu Invalid TOMÁŠ DUŠIČKA obdivuje scenáre filmárov Guya Ritchieho aj Christophera Nolana, ktoré mal možnosť vidieť počas štúdia scenáristiky v Amerike.

Nemá rád slovenské sociálne drámy, dáva prednosť komédiám a "feel good" filmom. Tieto prvky má aj film Invalid, ktorý pôvodne vznikal ako paródia na sociálnu drámu.

Ktorý film považujete za najlepší?

Neviem, či existuje taká vec ako najlepší film. Podobne ako pri hudbe, môj top rebríček sa mení podľa momentálneho nastavenia, atmosféry aj ročného obdobia.

Niekedy sú to filmy od Guya Ritchieho, ktoré unikátne pracujú s dynamikou deja, inokedy filmy Christophera Nolana, ktorý spracováva fantastické témy vzdialené od každodennej reality. Potom sa chcem len baviť a na to je výborný Quentin Tarantino, ale pokojne aj Demolition Man so Sylvesterom Stallonem alebo Pelíšky.

Všímate si na filmoch, ako sú napísané scenáre?

Áno, napríklad z pohľadu dialógov obdivujem prácu Guya Ritchieho, ktorý dokáže do filmov vkladať jedinečnosť jazyka – nebojí sa dialektov a hovorovej formy jazyka. Väčšinou sú totiž scenáre zliterárnené a my postavám odpúšťame, že rozprávajú trošku iným jazykom ako bežní ľudia, alebo si ten rozdiel ani neuvedomujeme. Guy Ritchie je z tohto pohľadu mimoriadny talent.

Pri Podfu(c)ku si písal aj scenár, takže si mohol dovoliť zavolať ľudí, ktorí reálne pracujú s nárečím a žijú v oblasti, kde sa tým nárečím rozpráva. Nechal ich narozprávať texty tak, aby zazneli v skutočnom jazyku, a tie potom prepisoval do scenára. Pre hercov to bol šok vidieť dialógy v takejto podobe, ale pre diváka to má jedinečný flow.

Robí to v každom filme alebo len v Podfu(c)ku ?

Má sériu takých filmov, ale tento je z nich najznámejší, lebo tam Brad Pitt hrá spustnutého rómskeho bitkára. Musel rozprávať veľmi špecifickou, rómskou angličtinou, ktorej takmer vôbec nie je rozumieť, navyše extrémne rýchlo a mumlavo. Ale stále má ten svoj brattpitovský šarm.

V slovenskom dabingu rozpráva ako?

Úprimne, neviem, ale dobrá otázka, rád by som si to pozrel. Nie je to film pre každého, ale je to určite unikátny film z pohľadu dialógov.

Godla v slovenskej komédii Invalid. (zdroj: CinemArt SK)

Čo si ešte všímate na scenári filmu?

Dej a príbeh. Jedným z naozaj prelomových filmov bol Počiatok z roku 2010, kde si tiež režisér Christopher Nolan písal scenár.

Mal som to šťastie, že som si ho mohol prečítať, keď som študoval scenáristiku, vtedy ten film bol na vrchole. V školskej knižnici bola jedna zo starších verzií scenára, takže som sa ju snažil študovať.

Je to film, pri ktorom treba dávať pozor, lebo inak môže divák veľmi rýchlo stratiť niť. Ale ak sa naň sústredí, vtiahne ho hlboko do deja. A mňa zaujímalo, akým spôsobom je toto dosiahnuté v písanej verzii toho scenára.