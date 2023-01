Kristína Turjanová: Ľudia si stotožňujú herečku s postavou, ktorú aktuálne hrá

V minulosti sa nevŕtam, hovorí herečka pre magazín TV OKO.

Jej snom bolo študovať réžiu a dodnes ten sen v hlave má, no nevie, či by dokázala vyjsť z vyjazdených koľají a začínať od nuly.

A tie koľaje má herečka KRISTÍNA TURJANOVÁ vyjazdené doslova, dvadsať rokov jazdí na trase Bratislava-Nitra medzi divadlom, rodinou a ďalšou prácou.

Teraz naskočila do rozbehnutého vlaku seriálu Nemocnica, kde v postave novej riaditeľky poriadne zamieša karty.

Nová riaditeľka Adriana Rakovská, ktorú hráte v seriáli Nemocnica, sa nejaví ako práve najkladnejšia postava, je manipulatívna, hrá na dve strany...

Tak je to riaditeľka nemocnice, teda veľkej inštitúcie, musí mať schopnosť manažovať a získať si na svoju stranu zamestnancov. A tak všetko podriaďuje tomu. Možno je to niekedy správne, možno niekedy nie.

Keďže je tam úplne nová a oni sú všetci proti nej, cíti sa neistá a snaží sa tú svoju neistotu skryť. A to môže byť niekedy problém.

Kristína Turjanová v seriáli Nemocnica. (zdroj: TV Joj)

Čo je z tej postavy vo vás, ste tiež rázna manažérka, máte ostrý jazyk?

Nie, vôbec nie, hoci každý herec do postavy vnáša niečo svoje, ale nemôžem povedať, že by som bola ako Adriana, to nie. Ona je trošku extrém.

V čom je extrém?

To vám zatiaľ nemôžem prezradiť.

Aj v seriáli Búrlivé víno ste hrali zápornú postavu.

Áno a zhodou okolností to tiež bola riaditeľka nemocnice.

Vtedy vás diváci pre tú postavu nemali radi. Stáva sa vám stále, že si vás ľudia mýlia s postavou?

Teraz nie, lebo som dlhšie obdobie hrala niečo iné a ľudia si stotožňujú herečku s postavou, ktorú aktuálne hrá, na to predtým akoby sa zabudlo. Vtipnejšie je, že ľudia si myslia, že keď ma poznajú, poznám ich aj ja.

A keď vás bližšie spoznajú, stáva sa vám, že vám povedia, že ste úplne iná, ako si mysleli?