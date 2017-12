CD

nové CD na trhu

25. júl 2005 o 8:00

Iggy Pop - A Million in Prizes: The Anthology

Virgin 2005

Toto je najlepší výber piesní drsného amerického rockera Iggyho Popa. Z remastrovaných 37 piesní je výletom od jeho začiatkov v legendárnej skupine The Stooges, cez jeho spoluprácu s Davidom Bowiem, zmŕtvyvstanie na začiatku deväťdesiatych rokov až po opätovný návrat k The Stooges. Dvojalbum obsahuje aj dve live nahrávky z roku 1993, duety s Kate Piersonovou a Debbie Harryovou, čiže všetko podstatné, čo tento skvelý spevák stihol nahrať od konca šesťdesiatych rokov až po súčasnosť.

Black Sabbath - Best of

Sony BMG 2005

Až 32 piesní sa dostalo na posledný výberový album zakladateľov metalovej hudby. Best of zachytáva to najlepšie z rokov 1970 až 1983 a ponúka piesne ako Paranoid, Black Sabbath, Iron Man, War Pigs, Sweet Leaf, The Dark/ Zero The Hero, Supernaut, Najsilnejšie obdobie skupina prežila s prvým spevákom Ozzym Osbournom, ale táto výberovka je zhovievavá aj k jeho nástupcom Jamesovi Diovi a Ianovi Gillanovi.

ELO - All Over the World: Best of Electric Light Orchestra

Sony BMG 2005

Jedna z najúspešnejších skupín sedemdesiatych rokov, ktorá vo svojich pesničkách niesla odkaz The Beatles, bilancuje svoju bohatú hudobnú kariéru. Skupina hudobníka a producenta Jeffa Lynnea mala množstvo hitov ako Evil Woman, Don't Bring Me Down alebo Hold On Tight. Na kolekcii dvadsiatich piesní nájdete aj ich súčasnú tvorbu. (peb)