Arash sa do Tatier vráti

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Známy švédsky spevák sa zmienil o tom, že do Vysokých Tatier, ktoré nedávno navštívil pri príležitosti MTV Beach Party, sa určite ešte vráti. Najradšej by prišiel v zime spolu ...

25. júl 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Známy švédsky spevák sa zmienil o tom, že do Vysokých Tatier, ktoré nedávno navštívil pri príležitosti MTV Beach Party, sa určite ešte vráti. Najradšej by prišiel v zime spolu so svojou rodinou. Počas krátkeho pobytu v Aquacity Poprad, v ktorého areáli sa podujatie konalo, relaxoval, spal a využil všetky možnosti na oddych, ktoré mu toto zariadenie ponúklo. Jeho názor na mesto Poprad bol naozaj presvedčivý. “Cítim sa tu veľmi dobre. Poprad je krásne mesto. Je tu krásna príroda, nádherné hory a ľudia sú milí. Určite sa sem ešte vrátim.” Arasha momentálne čakajú povinnosti v Nemecku, Anglicku a USA, no už o mesiac Slovensko opäť navštívi. Koncom augusta - 28. 8. vystúpi na Medzinárodnom festivale pre národnostné menšiny.