Shakira by radšej chodila nahá

25. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Známa kolumbijská speváčka Shakira údajne neznáša šaty a vždy, keď môže, sa vyzlečie donaha. Táto 28-ročná speváčka známa aj hitom Underneath Your Clothes vraj vôbec nekráča s módou a absolútne ju nezaujímajú kritiky módnych odborníkov na jej adresu. "Výber šiat ma hrozne unavuje. Stylistu som si najala až potom, čo moja rodina žasla nad tým, ako si môžem na seba obliecť tie isté šaty na tretie Vianoce po sebe. Ak by som mohla, chodila by som nahá, rovnako ako Eva v raji," povedala populárna speváčka.