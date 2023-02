Najlepšie by jej bolo so ženou a dieťaťom. Je Slúžka prvý slovenský lesbický film?

Hrdinka sníva o živote bez mužov.

Hodnotenie 6 / 10 Slúžka Zhrnutie: Filmu chýba náboj, ktorým by Slúžka prenikala skutočne pod kožu diváka.

Mladá Anna by možno bola spokojná aj v horách pri Banskej Štiavnici, keby sa jej matka nevydala. Lenže chlap akosi patrí do rodiny a matka sa tomu nebráni. Svojej dcére hovorí, aby spala. Inými slovami – aby pred tým, čo ju trápi, radšej zatvorila oči.

Anna však sníva o živote, do ktorého by zbytočne nezasahovala mužská hrubosť a majetníckosť.

Nová snímka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Slúžka už stihla dostať aj prívlastok prvý slovenský lesbický film.

Vzor chlap

Je hneď dôležité povedať, že tento príbeh sa odohráva krátko pred prvou svetovou vojnou a počas nej. V čase, keď ženy nemalo byť počuť. Keď sa narodenie dieťaťa očakávalo o to radostnejšie, ak to mal byť chlapec. A keď si mal muž urobiť poriadky so svojou ženou – hoci aj násilím, pokiaľ sa starala do "mužských záležitostí" a príliš presadzovala svoje názory.

Slúžka Slovensko/Česko 2023, 110 min. Scenár: Mariana Čengel Solčanská, Hana Lasicová Réžia: Mariana Čengel Solčanská Hrajú: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč Slovenská kinopremiéra: 2. februára 2023

Annu jej otčim pošle slúžiť do Prahy. Odchod od matky ju bolí, neskúsené dievča je vo veľkom svete spočiatku plaché.

Na sebavedomí jej nepridáva ani panská rodina, do ktorej sa dostala. Najmä mladá Resi, ktorá ju s chuťou ponižuje. Spočiatku jej práve ona najviac prekáža, ale časom sa to zmení. Radikálne.

Príbeh sa odohráva v zaujímavom prostredí. Vo veľkom dome, ktorý má množstvo zákutí. Úzke točité schodiská, tmavú povalu, temné chodbičky vedúce do izieb...

Uchovať v tom dome tajomstvo nie je až taký problém. Hoci kuchárka Kristína vysvetľuje Anne, že služobníctvo vie o svojich pánoch všetko, kým oni o služobníctve nič.

Vzor žena

Panstvo sa z princípu nezaoberá životnými príbehmi tých, ktorí ich obsluhujú. O to šokujúcejšie je teda spoločné tajomstvo slúžky Anny a panskej dcéry Resi.