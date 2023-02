Herec Juraj Ďurdiak: Keď sa zatnem, som schopný všetkého

„Herectvo je zmes sebavedomia a pocitu menejcennosti, túžby po sláve, neurózy zo slávy, že nechcete, aby vás ľudia obťažovali, a keď to nerobia, tak vás sakramentsky mrzí, že nie ste dostatočne slávny,“ hovorí herec a spevák JURAJ ĎURDIAK.

Jeho preslávila postava princa Velena v rozprávke Princ a Večernica a je tomu rád. Uvedomuje si, že momentálne žijeme časy, kedy je popularita herca kľúčom k jeho obsadzovaniu.

Tiež si uvedomuje, že nie každého herectvo uživí a on si vo svojom živote vyskúšal aj úplne iné roly - podnikateľa, kaviarnika, manažéra, umeleckého šéfa i riaditeľa divadla. Dnes popri hraní a spievaní učí konzervatoristov spievať šansón.

V seriáli Iveta ste si zahrali očarujúcu úlohu životom ošľahaného majiteľa bratislavského nočného klubu. Kedysi v divokých časoch nastupujúceho kapitalizmu ste mali v Bratislave kaviareň U anjelov. Stretli ste sa tam aj s takýmito týpkami?

Samozrejme, že som sa stretol. Istý čas mali dokonca tendenciu stretávať sa aj v tej kaviarni, takže som ich poznal. Vedel som, kto sú. Boli medzi nimi aj dvaja-traja dnešní politici. (smiech) To bolo zaujímavé a pre mňa je to zaujímavé dodnes.

Čo je pre vás zaujímavé dodnes? Že sa ľudia z podsvetia vypracovali na politikov?

Áno. Ale to sa deje na celom svete.

Mali ste predobraz tohto blazeovaného šéfa v niekom konkrétnom?

Asi aj áno. Nie, že by som si to uvedomoval úplne konkrétne, ale oni sa všetci tvárili ako majitelia zemegule. Neohrození, nedotknuteľní, to patrí k tomu spôsobu života, ktorý viedli.

Po revolúcii ste neboli len kaviarnikom, ale i podnikateľom. Vaša sestra (herečka Judita Ďurdiaková, pozn.red.) podnikala v textile a kozmetike a vy ste to po jej tragickej smrti prebrali.

Áno. Ostalo mi to na krku.

Nie každý, komu ostane na krku podnikanie, je schopný to ustáť.

Ja som schopný všetkého, keď sa zatnem.

No ale Anjeli vám nezostali na krku, tí prišli až neskôr. V roku 1993. Ako vám to skrslo v hlave?

To už mám také zahmlené, ako som sa k tomu dostal. Vtedy bolo jednoduchšie ako dnes prenajímať si priestory, a mne sa zdalo, že to by tiež možno mohla byť zaujímavá vec.

Viete, uživiť sa herectvom sa nie každému darí. Tak som si toto pribral a veľmi skoro som zistil, že by som sa aj bez toho herectvom uživil veľmi dobre.

Navyše podnikanie je jeden obrovský balvan. To keď začnete, to sa nedá skončiť zo dňa na deň. Ani právne, ani legislatívne a predovšetkým z ľudského hľadiska. V danej chvíli som mal 150 zamestnancov a zlikvidovať firmu znamená zlikvidovať aj 150 ľudských osudov.

Ako sa vám podarilo vytvoriť doslova kultovú bratislavskú kaviareň?

Jednoducho vznikne tzv. genius loci, kúzlo miesta, ktoré je podmienené rôznymi aspektami. Exteriérom a predovšetkým prístupom personálu, to je kľúčové, personál vám vie vytvoriť aj zničiť podnik.

Ako majiteľ môžete robiť, čo chcete, oni svojím prístupom veľmi ovplyvnia atmosféru. Dodnes je to veľký fenomén, vy sama ste toho dôkazom, že ešte stále to v ľuďoch rezonuje.

Máte dnes také obľúbené miesto, kam si radi zájdete posedieť?

Nie. Dnes je tých podnikov násobne viac, lebo urobiť elegantnú, kvalitnú, prvotriednu kaviareň, ale bez ducha, to dokáže každý. Na to stačia peniaze. Vytvoriť takú špecifickú atmosféru – neskromne to poviem - to treba vedieť urobiť.

Čo sa stalo so všetkým anjelmi, ktorých ste tam mali a ľudia vám ich nosili z celého sveta?

Skončili sme niekde pri čísle 1006-1010. Mám ich doma, na chodbe. Nikomu to nedám. Pre mňa to tiež bolo životné obdobie, ktoré sa mi oplatí si zapamätať.

Vráťme sa k seriálom. V Ivete sa už, žiaľ, neobjavíte, stále však v seriáli Nemocnica hráte veľmi presvedčivo človeka s alzheimerom. Kde ste zobrali študijný materiál k takej postave?

Bude to znieť banálne, ale pozrel som si niekoľko dokumentov a niečo som si o tom prečítal.

A keďže v mojom veku je celkom prirodzené mať známych aj medzi lekármi (smiech), radil som sa aj s psychiatrami a psychológmi, ktorí mi hovorili, ako to vyzerá zvonku, čo je vlastne kľúčový problém tej diagnózy – že sa navonok nijako neprejavuje. Ľudia nemajú žiadne telesné zmeny, nemajú tras, tik, nič.

Jednoducho len odrazu nevedia, kde sú, kto sú, kto ste vy, potom im to zasa naskočí. Toto je dosť ťažké sprostredkovať herecky a ak je pravda, že hrám presvedčivo, som pyšný, že sa mi podarilo nájsť na to kľúč.