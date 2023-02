Meky Žbirka bol "hromadič". Jeho bundu aj tenisky vystavujú vo vákuových vreciach

V Bratislave sa začína výstava Miro Žbirka: Roky a dni.

Miro Žbirka bol vraj zberateľ vecí. „Hromadič“, ako ho nazvala jeho manželka Kateřina. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť výstava Roky a dni o jeho živote a kariére.

Má za sebou svoju pražskú časť v Národnom múzeu, kde si ju pozrelo 170-tisíc návštevníkov. A dostáva sa na Bratislavský hrad, kde bude od 4. februára.

Od Paulovho venovania po kroniku fanklubu

Hneď na prvom paneli s exponátmi, ktorý mapuje rané obdobie speváka, vidno aj Osudy dobrého vojáka Švejka, jeho obľúbenú knihu.

O kúsok ďalej natrafí návštevník na magnetofón a postupne sa začínajú objavovať aj obaly platní, kaziet či cédečiek. Najprv Modusu, potom Limitu a napokon Žbirkove sólovky.

Z výstavy Miro Žbirka: Roky a dni. (zdroj: SME/Marko Erd)

Okrem nich sú tam obaly albumov, ktoré mal rád. Napríklad od Beatles. Vrátane fotografie z platne Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, s venovaním od Paula McCartneyho.

„K tomu sa viaže príhoda, že keď dával McCartney Mekymu toto venovanie, on mu dal ,drzo‘ svoj album Best of 93 – 03. Na obale bola fotografia, ktorú urobil Tono Stano, Paul sa vraj na ňu ako milovník výtvarného umenia dlho pozeral a potom si album s nábožnou úctou odložil,“ spomína Kateřina Žbirková.

Na výstave sú prevažne veci z ich domáceho archívu. Výnimku tvoria len dva panely, kde sú vystavené veci od fanúšikov, ktorých Žbirková vyzvala cez sociálne siete. Prišlo jej množstvo výstrižkov, ale aj kronika jeho fanklubu alebo fanúšikovské magazíny Roky a dni.