Koncom jesene vydá nový album

25. júl 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar Peter Kotuľa má síce aktuálne veľa vystúpení, no zaneprázdnený je najmä pre prípravu nového albumu. Podľa jeho slov by mal vyjsť na prelome jesene a zimy. "Počet piesní a to, ako by sa album mal volať, ešte nie je definitívne známy," prezradil pre agentúru SITA Kotuľa. Ako ďalej uviedol, jeho nový album by mal byť zmesou viacerých hudobných štýlov ako pop, funky, r&b, či soul. Kotuľa si chce na svoj album prizvať aj hosťa a naspievať s ním duet. "Na albume sa určite objaví aj nejaký duel, ale ešte neviem s kým," povedal Peter, ktorý si trochu zmýlil terminológiu. S platňou mu pomáhajú hlavne Laco Lučenič a Berco Balogh. Spevák však nevylučuje, že sa tam vyskytne aj niekto iný. Na otázku, či chcel Kotuľa v rámci spolupráce osloviť Lučeniča už počas SuperStar, odpovedal: "Skôr on oslovil mňa, pretože sa mu páčil môj spev a v budúcnosti si vedel predstaviť moje CD".

