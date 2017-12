Hit Barbry Streisandovej prerobí hviezdna dvojica

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Bývalá členka skupiny Atomic Kitten - speváčka Liz McClarnonová spojí svoje sily so spevákom legendárneho tria - Bee Gees Robinom Gibbom. Malo by ísť o pôvodnú skladbu Barbry ...

25. júl 2005 o 13:47 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Bývalá členka skupiny Atomic Kitten - speváčka Liz McClarnonová spojí svoje sily so spevákom legendárneho tria - Bee Gees Robinom Gibbom. Malo by ísť o pôvodnú skladbu Barbry Streisandovej Woman In Love, ktorú chcú prespievať do novej verzie. "Niekto mi len tak spomenul, že by to mohla byť zaujímavá spolupráca a ja som to navrhla Robinovi," povedala speváčka. Gibb bol údajne jej nápadom nadšený a vôbec ho nemusela presviedčať. Liz je zo spolupráce trochu nervózna, ale v skutočnosti sa na ňu veľmi teší.