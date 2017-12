Začiatkom jesene prekvapia singlom, albumom a klipom

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Štvorčlenná košická formácia Nocadeň plánuje na jeseň prekvapiť svojich fanúšikov až trojnásobne. Okrem albumu Nestrieľajte do labutí sa tiež predstaví singlom a videoklipom.

25. júl 2005 o 17:00 SITA

Názov singlu zatiaľ muzikanti taja. Môžem prezradiť len to, že našim horúcim kandidátom na singel je skladba, v ktorej názve sa objaví meno žijúcej osoby, umelca z oblasti filmu," povedal pre agentúru SITA gitarista skupiny Robo Kopina. S pripravovanou piesňou bude súvisieť aj klip. Ten je zatiaľ ešte len v hlave speváka Rasťa Kopinu. Určite sa však bude odohrávať v interiéri. "Sme zástancami toho, aby sa klipy točili v interiéri, pretože na Slovensku sú síce pekné exteriéry, ale nie sú tu také mestá ako New York, alebo Las Vegas, kde to všetko svieti svetlami, a to je pre nás z vizuálnej stránky omnoho zaujímavejšie ako bežné slovenské ulice," spresnil Robo. Nový album Nestrieľajte do labutí by mal obsahovať 11 piesní. Na rozdiel od predošlých albumov bude nový odlišný aj v tom, že sa v skladbách neobjavia sláčikové nástroje a jedinou zbraňou muzikantov tak budú "ostré nabrúsené gitary". "Album bude gitarový a bude o veľkej energii, ktorá z nás ide, o pretlaku reality show a tejto podobnej kultúry, čo tu vznikla a ktorej sa všetci nevedia zbaviť," prezradil spevák Rasťo. Platňa bude špecifická aj malým počtom prizvaných hostí. Na tej predošlej ich bolo až 11. "Teraz chceme robiť vlastnými silami, sme aj starší a vieme toho viac, tak nebudeme využívať ostatných," žartoval Robo. Ako ďalej dodal, pomocnú silu si muzikanti z Nocadeň zavolajú len v prípade, keď to už sami nebudú