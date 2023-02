Majú zlomené srdcia a lámu rekordy. Miley Cyrus a Shakira vydali ženské porozchodové hymny

Hudobný útok na bývalých je zároveň útokom na hitparády.

Postaviť vedľa seba meno popovej experimentátorky Miley Cyrusovej (30) a kolumbijskej divy Shakiry (46) je síce netypické, no v posledných týždňoch nevyhnutné.

Zatiaľ čo Miley Cyrus v skladbe Flowers tvrdí, že si sama dokáže kúpiť kvety, dlhé hodiny viesť rozhovory so sebou a ľúbiť sa lepšie, než by to dokázal práve ten, komu svoje slová adresuje, Shakira svojmu bývalému mužovi v skladbe Music Sessions 53 spieva, že ak ide o jeho novú známosť, vymenil Rolexky za Casio a Ferrari za Twingo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V priebehu niekoľkých dní sa pritom obe speváčky umiestnili na popredných miestach hitparád a streamovacích platforiem na celom svete. Singel Miley Cyrusovej sa stal historicky najstreamovanejšou skladbou za týždeň na Spotify a debutoval aj na prvom mieste hitparády Billboard Hot 100 chart.

Shakira zase so svojou piesňou zlomila iný rekord – stala sa historicky najprehrávanejšou latino skladbou za 24 hodín od vydania a na čelo rebríčkov sa postavila na trhu hovoriacom po španielsky – v Argentíne, Kolumbii, Čile či v Mexiku.

Hoci obe speváčky využili odlišný prístup k tvorbe, ich posolstvá sú podobné. Obe odkazujú na svojich bývalých partnerov spôsobom, ktorý je pre súčasné trendy príťažlivý - cez rebéliu, feministickú optiku a posilnenie žien. A to je, zdá sa, receptom zaručeného komerčného úspechu.

V skladbách pretavujú bolesť z nevery, respektíve z rozpadu vzťahu, do ženskej emancipácie. Vytvorili hymny, ktoré si môžu zradené ženy spievať, a dokazujú, že úspech rozchodových skladieb u publika sa neskončil pri I Will Survive od Glorie Gaynorovej či Someone Like You od Adele.

Akoby hovorili - toto je rok 2023 a ženy v popmusic po rozchode neplačú, ale sú nezlomné a odolávajú.

Šampión v najhoršej verzii

"Bola som mimo tvojej ligy, a preto si s niekým, kto je ako ty. Som hodná dvoch 22-ročných," spieva Shakira v piesni, ktorú môžeme nazvať aj diss track. Ide o pomenovanie pre skladby, ktoré sa obvykle objavujú v hip-hope a rape, pričom atakujú či znevažujú niekoho iného, zvyčajne konkurenčného interpreta.