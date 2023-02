Kultúrne tipy: Nová streamingová platforma prichádza na Slovensko

Kam za kultúrou od 10. do 17. februára?

Nová streamingová platforma SkyShowtime

od 14. februára

Nová európska streamovacia služba prichádza aj na Slovensko. Platforma predstaví seriály ako napríklad Yellowstone, American Gigolo, Mayor of Kingstown, Star Trek: Strange New Worlds. Medzi populárne filmy zaradené do filmotéky patrí Jurassic World Domination, The Northman alebo úspešný Top Gun: Maverick. Ponúkne aj premiéry nových pôvodných seriálov, ktoré budú označené ako SkyShowtime Originals. Bude medzi ne patriť aj česko-slovenský seriál Víťaz, ktorý začala nakrúcať HBO. Hlavnú úlohu fiktívneho premiéra malej európskej krajiny, ktorý končí svoju politickú kariéru a vracia sa do bežného života, stvárni Ady Hajdu.

Haruki Murakami: Slepá vŕba a spiaca žena

Dvadsaťštyri majstrovských poviedok z rokov 1979 až 2006 je ukážkou autorovho strhujúceho rukopisu a podmanivosti jeho krátkych próz.

Charakterizovať Murakamiho poviedky je náročné, sú plné metafor a ťažko dešifrovateľných zámerov. V príbehoch, ktoré sa odohrávajú v Japonsku, Taliansku, Grécku či na Havaji, opäť provokuje stieraním hranice medzi možným a nemožným, plynulo prechádza zo sveta každodennosti do sveta snov a práve takto odhaľuje temné aj krehké stránky ľudí a zraniteľnosť duše.

Výstava Zabudnutí, odídení, odmlčaní

od 8. februára do 5. mája 2023 v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave

Ostať zabudnutý, zomrieť ako mladý či prestať tvoriť nie je v oblasti umenia nič výnimočné. Až do neskorej gotiky boli umelci braní ako remeselníci a ostávali anonymní. Na mnohých sa úplne zabudlo, niekedy sa ich meno vynorilo po dlhých stáročiach. Aj dnes tu máme významných slovenských autorov s podobnými osudmi. Práve ich diela prináša nová výstava, ktorá predstaví napríklad diela autorov ako Július Ondorko, Karol Miloslav Lehotský, Géza Szóbel, Edmund Pick Morino, Alexander Jehošuah Bauernfreud, Tibor Binder, Alexander Salontay, Magdaléna Lehotská či Simona Bubánová.

