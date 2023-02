Herečka Monika Hilmerová: Najviac vás posudzujú tí, ktorí vás nepoznajú

S herectvom začala v desiatich rokoch, no pred VŠMU vyštudovala najprv úplne inú vysokú školu. Nepovažuje za dobrý prístup ku vzdelaniu, ak sa človek učí iba to, čo si myslí, že jedného dňa bude robiť.

Herečka MONIKA HILMEROVÁ sa cez postavy, ktoré hrá, rada učí a spoznáva nové veci, ale ponúka jej to aj možnosť vyskúšať si rozdielne vizuálne podoby, takže potom už nemá potrebu experimentovať s účesmi či oblečením v civilnom živote.

Aktuálne sú to podoby drsnej policajtky so zbraňou v ruke aj uhladenej vedúcej oddelenia módy v obchodnom dome Dunaj.

V seriáli Druhá šanca ste hrali mrchu, ktorá nakoniec nebola až taká zlá. Teraz v Dunaji hráte až podozrivo kladnú hrdinku, vedúcu oddelenia módy Vilmu, ktorá sa obetavo stará o svojich podriadených. Vyplavia sa nakoniec na povrch aj temnejšie tóny jej charakteru?

V Druhej šanci moja postava zo začiatku naozaj pôsobila ako mrcha, ale neskôr sa ukázalo, že nebola ani tak zlá, ako skôr menej empatická, tvrdá, prísna a nekompromisná. Vilma je na prvý pohľad iná, veľmi empatická a také sú aj jej činy. Toto je naozaj diametrálne odlišná rola, ale aj ona má pre diváka svoje tajomstvá, ktoré ju začnú dobiehať.

Čo sa vám lepšie hrá?

Dobre sa hrá taká rola, ktorá je dobre scenáristami vystavaná, v ktorej herec má čo hrať, ale je to tímová práca, kde je okrem scenára, kamery a najmä réžie dôležitá aj súhra hercov.

Som herečka, takže hrám naozaj rôzne charaktery, chvalabohu, nie som zaškatuľkovaná do jedného typu postáv a práve to ma baví, že to môžem striedať.

Ja som vás okrem Druhej šance snáď ešte v zápornej úlohe nikdy nevidela.

Ale áno, hrávam aj také. Vo filme Oběti a vrazi som dokonca zabila človeka. Od sitcomu po divadlo, hrám rôzne žánre aj charaktery, strieda sa to a som tomu rada.

Teraz začnú na TV Nova vysielať druhú sériu kriminálneho seriálu Odznak Vysočina, tam zas hrám kapitánku vyšetrovacieho tímu, šéfku so zbraňou v ruke.

Mnohí herci hovoria, že vďaka rôznym postavám, ktoré hrajú, si môžu vyventilovať aj svoje temnejšie stránky a vyskúšať si aj krajné situácie, ktoré by v normálnom živote nemohli zažiť. Čo zaujímavé ste si mohli vyskúšať a vyventilovať vy?

Teším sa, keď si v nejakej úlohe môžem zajazdiť na koni alebo vyskúšať niečo, čo som ešte nerobila, niečo sa cez to naučiť. Napríklad kvôli kriminálke Odznak Vysočina som sa na strelnici učila strieľať a narábať so zbraňou. Sú to skôr nové zručnosti, ktoré natáčaním môžem získať, ako to, že by som si cez roly niečo ventilovala.

Rozhodne ma však na tejto práci priťahuje to, že spoznávam cez scenáre nové diela, osudy, zaoberám sa rôznymi témami a ich spracovaním a spoznávam stále niečo nové, môžem tvoriť a skúsiť sa vžiť do myslenia odlišných ľudí a ich osudov.

A ak sa bavíme o ventile, čo herectvo ponúka, možno ho mám tak trochu v tom, že si vďaka nemu môžem vyskúšať iné vizuálne podoby, zmeniť účes, či kostýmy, civilné aj dobové, ako napríklad teraz v seriáli Dunaj. V civile už potom nemám chuť veľmi vymýšľať a experimentovať v tomto smere.