Každý potrebuje takého terapeuta, ako hrá Godla v Invalidovi

Producent Invalida Peter Veverka hovorí o svojej práci a obľúbených filmoch pre magazín TV SVET.

Ak by mohol urobiť nejaký remake, vybral by si svoj najnovší film Invalid a nakrútil by ho v Spojených štátoch.

Slovenský producent žijúci a pracujúci v Los Angeles PETER VEVERKA až pri nakrúcaní Schindlerovho zoznamu v Krakove pochopil, že práca producenta nie je len o zháňaní peňazí.

Spoznal tam totiž producenta Branka Lustiga, ktorý mu ukázal, ako americká produkcia funguje. Neskôr pre Branka robil v Bratislave asistenta réžie na filme Peacemaker.

V rozhovore hovorí nielen o obľúbených filmoch a uznávaných producentoch, ale aj o rozdielnom chápaní funkcie producenta v Európe a v Amerike.

Ktorý film je podľa vás ten najlepší?

Zoznam je dlhý a výber záleží od od počasia, od toho, čo mám na mysli, čím žijem. Fargo bratov Cohenovcov alebo Europa a Prelomiť Vlny Larsa von Triera?

Milujem starých Formanov – od Černého Petra, Lásky jedné plavovlásky a Preletu nad kukučím hniezdom. S rovnakým nadšením pozerám ale aj filmy od bratov Zuckerovcov, najznámejšie je asi Pripútajte sa, prosím!, ale podľa mňa vrcholom absurdnej komédie je Prísne tajné!

Dobrý film nám môže pripomenúť, prečo ráno vstať, dodať perspektívu našej existencii. Ale ak by som si musel vybrať jeden film na opustený ostrov, tak asi Godardov Alphaville.

Cestovateľ z inej galaxie, ktorý príde zachrániť spoločnosť. Je tam skvelá hlavná postava, milostný príbeh, triler, sci-fi, aj film noir a všetko to spolu drží, všetko to funguje.

Ktorý producent je pre vás vzorom?

Saul Zaentz. Produkoval Formanove kľúčové filmy v Spojených štátoch (Amadea, Prelet na kukučím hniezdom). Mal inštinkt a vedel, že Amadeus je zaujímavý materiál, aj to, prečo by to chcel robiť s Formanom.

Na producenta sa pýtam aj preto, že na Slovensku, ak vôbec niekto vníma funkciu producenta, tak „len“ ako niekoho, kto zháňa na film peniaze. V Amerike sa chápe ako súčasť tvorivého procesu?

Áno, ten rozdiel je zásadný, ale myslím, že sa to začína meniť aj u nás a producenti si začínajú uvedomovať, že musia byť aktívnou súčasťou kreatívneho procesu.