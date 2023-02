Pozývali ju do šou, aby sa jej smiali a ponížili ju. Pamela Anderson prežívala druhé znásilnenie

Stala sa z nej karikatúra a nevie, či ešte vôbec žije.

Kto som a ako sa mám? Neviem, skúste sa ma spýtať o týždeň. Niekedy sa mi zdá, že žijem, niekedy si myslím, že už som dávno mŕtva, hovorí.

Výpočet náročných situácií, v ktorých sa v živote ocitla, sa začína už v detstve. Zažila sexuálne zneužívanie od opatrovateľky a znásilnenie neznámym mužom, keď mala len dvanásť rokov.

Za jej vzhľad sa jej vysmievali v televízii i vo filme a zažila neznesiteľnú bezmocnosť, keď sa nahrávka z jej spálne šírila po celom svete.

Asi nie je veľa ľudí, ktorí by o takýchto skúsenostiach chceli vypovedať v dokumentárnom filme, no bývalá modelka z Playboya a herečka Pamela Anderson potrebuje, aby sa práve teraz o nej hovorilo.

Obeť moderátorov v prestížnych šou

Ten pocit, že niečo ovláda skutočne dobre, zažila, keď pózovala pre Playboy.

Nikdy by neverila, že raz bude pracovať so svojím telom, v dospievaní sa jej nepáčilo a hanbila sa zaň. No keď ju pred fotografom úplne vyzliekli, objavila v sebe "divokú" ženu, ktorá presne vedela, čo má robiť.