Koncert na želanie v SND je inscenáciou bez slov, ale so živou hudbou Katarzie

Aké je to, vojsť do domácnosti, do intimity a samoty, kam sa bežne nepúšťa?

Možno ho nazvať zvláštnou hrou. V podstate hyperrealistickým nazretím do jedného večera v bytíku slečny Raschovej. Je to obyčajná žena, ktorú by aj autor Franz Xaver Kroetz (1946) nazval neviditeľná. Jedna z tých osôb, ktoré svoj hlas môžu získať práve na javisku. Taký je často princíp Kroetzovej tvorby. Byť hlasom bezbranných, nepočutých, sociálne vylúčených, ohrozených a osamelých.

Koncert na želanie je atypickou inscenáciou založenou na bezslovnom librete, ale so živou hudbou Katarzie.

Koncert na želanie Premiéry 11. a 12. 2. 2023 v Štúdiu SND.

Kým v roku 1971, keď vznikla táto nemecká hra, to bol pohľad sociálnej obžaloby, tak v roku 2023 azda viac hovorí o hĺbke vnútorného sveta jednotlivca. O zmysle života, o neistote, o túžbe po šťastí, nemožnosti či neschopnosti ho nájsť a v konečnom dôsledku i o dobrovoľnom odchode.

Bohatstvo vnútorného sveta, najskrytejšie odtienky ľudskej psyché, jej zložité motivácie konania a následných rozhodnutí uchopila na javisku Štúdia novej budovy SND česká režisérka Kamila Polívková.

So svojím tvorivým tímom – scénografom Antonínom Šilarom a kostýmovou výtvarníčkou Zuzanou Scerankovou vytvorili vizuálne imaginatívny priestor, ktorý sa stáva na javisku hereckým partnerom Moniky Hilmerovej, Jany Oľhovej a Ingrid Timkovej.

Koncert na želanie vychádza z odkazu na rozhlasovú reláciu, v ktorej poslucháči dávajú zahrať pieseň svojim blízkym. Divadelný čas umožňuje skratku, večer zhustený do jednej hodiny jednej relácie, život, zhustený do jednej divadelnej hodiny, v ktorej je najťažšie byť sám so sebou.