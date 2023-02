Harry Styles ovládol hudobné ceny Brit Awards

Ocenenie získal v štyroch kategóriách.

LONDÝN. Britský spevák Harry Styles získal tohtoročnú hudobnú cenu Brit Award pre umelcov roka, porota ocenila tiež jeho skladbu As It Was. S piesňou Break my Soul bodovala americká hudobníčka Beyoncé, je aj najlepším medzinárodným umelcom roka. Kapelou aj objavom roka je britská dievčenská indir rocková Wet Leg.

Styles získal tiež cenu za album roka, je ním Harry's House. Album bol šesť týždňov na čele britských hudobných hitparád, píše BBC News. Iba pred týždňom ten istý album vyhral aj cenu Grammy.

Pri preberaní hlavnej ceny Styles poďakoval svojej matke, že ho prihlásila do talentovej súťaže X Factor, ktorá odštartovala jeho úspešnú kariéru s kapelou One Direction, píše AP. Vyzdvihol tiež talent niekoľkých umelkýň, ktoré sa neprebojovali na zoznam finalistov, ktorý je spoločný pre ženy i mužov. Spojená kategória vyvolala u verejnosti vlnu kritiky.

Najlepším producentom je tento rok podľa poroty David Guetta, najlepšou medzinárodnou kapelou Írski postpunkoví Fontaines D.C. Najlepším tanečným počinom roka je tvorba britskej hudobníčky Becky Hill. Kapela z Manchestru The 1975 zvíťazila v sekcii alternatívny alebo rockový počin. V žánroch hip hop, grime alebo rap, ktoré porota hodnotí v rámci jednej kategórie, uspel rapper Aitch, vlastným menom Harrison James Armstrong.

Slávnostným večerom v londýnskej O2 Arene sprevádzal už druhýkrát komik Mo Gilligan.

Tento rok sa iba druhýkrát udeľujú trofeje pre britského a medzinárodného umelca roka. Tieto kategórie nahradili mužské a ženské ceny. Podľa organizátorov zmena povedie k tomu, že umelci budú ocenení "iba za svoju hudbu a prácu", a nie podľa svojej identity. Nové kategórie sprevádzala kritika, pretože tento rok medzi finalistami na hlavnú cenu pre obe pohlavia nebola žiadna žena.

Brit Awards organizuje profesionálne hudobné združenie British Phonographic Industry. Väčšina víťazov je vyberaná hlasovaním viac ako tisícky členov združenia, vrátane zástupcov nahrávacích spoločností, tlače, obchodníkov s hudobninami, producentov, diskdžokejov a sponzorov.