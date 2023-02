Novinky na Netflixe a HBO Max: Kinohit Jumanji: The Next Level prichádza na TV obrazovky

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

UTOROK (14. 2. 2023)

Todas las veces que nos enamoramos

Netflix uvedie romantický seriál Todas las veces que nos enamoramos o páre, ktorý sa na začiatku tisícročia rozchádza a dáva opäť dokopy odkedy sa stretli.

STREDA (15. 2. 2023)

The Law According to Lidia Poët

Netflix uvedie dramatický seriál The Law According to Lidia Poët o mladej vyšetrovateľke vrážd, ktorá koncom 19. storočia v Turíne bojuje za to, aby získala to, čo jej právom patrí: zapísať sa do oficiálneho registra právnikov. Profesia, ktorá bola v tom čase vyhradená výlučne pre mužov. Napriek tomu nič nemôže zastaviť jej sen stať sa prvou právničkou v Taliansku.