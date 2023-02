Náprava škôd na tvári by ju stála tisícky dolárov. Madonna vedie boj, ktorý už nevyhrá

Sexy je to, čo je mladé.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Zranené koleno, zničený kĺb. Posledné roky trápili Madonnu viaceré bolesti. Dala si zväčšiť zadok a pre jej telo to bola priveľká záťaž? Preto ruší svoje vystúpenia? špekulovali novinári aj fyzioterapeuti.

Že podstúpila plastické operácie, nepotvrdila. Ale že je iná, bolo už niekoľko mesiacov zrejmé. A po svojom vystúpení na hudobných cenách Grammy, ktoré sa vyhlasovali začiatkom februára, si za to vypočula a prečítala veľa kritiky.

Tak veľa, že sa proti nej musela ohradiť.

"Namiesto toho, aby sa započúvali do môjho prejavu, veľa ľudí komentovalo detailné zábery mojej tváre, ktoré novinový fotograf nafotil s takým objektívom, že by to zničilo tvár kohokoľvek," napísala na instagrame.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pozývali ju do šou, aby sa jej smiali a ponížili ju. Pamela Anderson prežívala druhé znásilnenie Čítajte

Nos, čeľuste, lícne kosti, brada...

Ešte v októbri minulého roka sa plastickí chirurgovia, ktorí majú medzi svojimi klientmi viaceré celebrity, vyjadrili k tomu, aké zmeny Madonna musela podstúpiť.

Ich zoznam je dlhý.