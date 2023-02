Sme králi sveta! kričali DiCaprio aj Cameron vďaka Titanicu

Do kín sa po 25 rokoch vrátil romantický príbeh z najznámejšej lode v dejinách.

Prorokovali mu, že to bude prepadák. No opak sa stal pravdou. Z filmového Titanicu sa stal divácky hit. Dokonca taký, že ho po 25 rokoch od premiéry vracajú do kín. V 3D verzii.

Romantický veľkofilm režiséra Jamesa Camerona si vyslúžil hneď niekoľko "naj".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo svojej dobe bol najdrahším filmom s rozpočtom 200 miliónov dolárov. Rovnako mal aj rekordné tržby a ako prvý prekonal miliardovú hranicu. V súčasnosti má na konte už zhruba 2,2 miliardy dolárov. Neskôr tento rekord prekonal opäť Cameron so svojím filmom Avatar.

A Titanic zároveň získal 11 Oscarov, čo bol vyrovnaný rekord snímky Ben Hur z roku 1959.

Umenie strhnúť

Bolo by ľahké cynicky sa posmievať, že ide o gýčovú romancu. Lenže Cameronov Titanic mnohí vnímajú ako ukážku prvotriedneho filmárskeho remesla.