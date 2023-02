Markíza spúšťa nový seriál. Po sklamaní z Dunaja vzbudzuje nádej na lepší zážitok

Seriál má 12 epizód, prvá sa začína obvinením zo znásilnenia.

Televízia Markíza tento rok zavelila útok vlastnými seriálovými novinkami. Predstavila už Mamu na prenájom aj Dunaj, k vašim službám. A teraz púšťa "do ringu" 12-dielny dramatický seriál Klamstvo. Mestský príbeh zo súčasnosti, ktorý sa začína obvinením zo znásilnenia.

Veľa sa hovorilo predovšetkým o seriáli Dunaj, k vašim službám. Markíza totiž vstúpila do neprebádaných vôd historického projektu, zasadeného do dramatického vojnového roku 1939. Ambície to boli sympatické, ale výsledok je sklamaním a premárnenou šancou.

V Dunaji účinkuje aj Tomáš Maštalír, no podobne ako u viacerých hercov tohto seriálu, aj jeho výkon je tam poznačený neistotou a bezkrvnosťou.

Iné je to v novinke Klamstvo, kde stvárňuje hlavnú úlohu.

Na počiatku bol Liar

Klamstvo vzniklo na základe britského projektu Liar, ktorý sa dočkal už niekoľkých mutácií vrátane nemeckej, francúzskej či španielskej.

Slovenskú verziu vytvorila Markíza v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Paprika Studios. Hlavným scenáristom Klamstva je Peter Nagy, ktorý tvrdí, že veľa vecí prispôsobovali tunajším pomerom.

"Oproti Veľkej Británii máme totiž inak nastavené procesy v rámci vyšetrovania zločinu, súdov aj nastavenia spoločnosti voči niektorým typom deliktov," hovorí a súčasne naznačuje základné súradnice príbehu.