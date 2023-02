Herečka Monika Horváthová: Vďaka Maštalírovi stojím pevne na zemi

"My, herci, si častokrát vytvárame barličky, keď si nie sme v niečom istí. Niekto to má v rukách, niekto v tvári, mimike a u mňa sú to nohy," hovorí herečka MONIKA HORVÁTHOVÁ o tom, čo sa naučila od svojho hviezdneho kolegu.

Hrala seriáloch Pravá tvár i Nemocnica, teraz ju uvidíme v novom seriáli Klamstvo v hlavnej úlohe s Tomášom Maštalírom, vďaka ktorého kolegiálnym radám sa jej podarilo odstrániť niektoré svoje herecké neduhy.

V rozhovore tiež vysvetľuje, prečo sa v decembri vykúpala v Dunaji, prečo ju režisér počas nakrúcania občas posielal do kúta a aj to, ako sa ona sama stavia ku klamstvu, hovoreniu pravdy za každú cenu, k znásilneniu a ďalším témam, o ktorých sa nehovorí, ale malo by sa.

Klamstvo je adaptáciou britského seriálu Liar a má niekoľko rôznych národných adaptácií. Bude seriál v niečom špecificky slovenský?

Možno Dunajom, pretože dej je veľmi spätý s vodou, moja postava kajakuje, a my nemáme more ako Angličania.

Vedeli ste kajakovať už predtým?

Nie, vôbec, nikdy som v kajaku nesedela. Takže som si musela zabezpečiť trénera. V lete bývame na hausbóte na Jaroveckom jazere, takže ma celé leto v našej zátoke trénoval sused-triatlonista Emil Duraj.

Viete urobiť aj eskimácku otočku do vody?

Učila som sa na morskom kajaku, ktorý je stabilnejší a ťažko prevrátiteľný, ani neviem, či sa na ňom dá spraviť „eskimák“. S takým sme mali aj nakrúcať.

Ale na poslednú chvíľu, tesne pred nakrúcaním mi povedali, že budem mať závodný kajak. Tam je úplne iná technika kajakovania, úplne inak sa v ňom sedí, je absolútne nestabilný. Mala som jeden deň na to, aby som si to nacvičila.

Ako to dopadlo?

V septembri to bolo úplne v pohode, lebo som bola rozbehnutá. Lenže potom až do decembra som v tom nesedela, nedalo sa to veľmi skĺbiť s prácou a v zime sa mi na kajak ani veľmi nechcelo. Tak som to len tlačila pred sebou.

No keď sme potom v decembri nakrúcali zimné zábery, otočila som sa do vody hneď pri prvom zábere. Vonku mínus dva stupne, štvorstupňová voda.

Nechtiac?

Nechtiac. Kameramani v motorovom člne potrebovali úzky záber a tréner na nich kričal: Nechoďte tak blízko, lebo ju otočíte! Presne to sa stalo.

Aspoň bol z toho dobrý záber, nie?

Vyzerá to vraj veľmi desivo. Ale pre seriál je to nepoužiteľné. (smiech)

V seriáli vaša postava obviní muža, ktorého hrá Tomáš Maštalír, zo znásilnenia a on tvrdí, že to tak nie je. Keďže divák nevie dopredu, kto klame a kto nie, asi nemôžete povedať, či je vaša postava kladná alebo záporná. Či je jednoducho ľudská, lebo všetci občas klamú?