Je ten Richard niečo ako Angela Merkel? Pýta sa dcéra Geissovcov

Čo hovorí rodinka nemeckých milionárov o Slovensku.

V obývačke sedí rodina Geissovcov. Otec Robert, matka Carmen a dve dcéry Davina a Shania. Preberajú pozvanie, aby prišli nakrútiť jednu epizódu svojej reality šou na Slovensko. „Ak mám byť úprimná, nikdy som ešte o Slovensku nepočula, teda moji priatelia tam nikdy neboli,“ hovorí Davina.

Jej sestra Shania pragmaticky dodáva: „Tak ja si myslím, že Slovensko je veľmi pekné, no, samozrejme, by to nebola naša prvá voľba, kam by sme šli. Ale myslím si, že nemáme na výber, čiže uvidíme, ako to pôjde.“

Matka Carmen chce vyvolať trochu viac nadšenia: „Tá krajina sa mi zdá zaujímavá... Richard (Sulík, pozn. red.) mi poslal pár vecí, ktoré by mohli byť naozaj zaujímavé.“

„Napríklad?“ chcú vedieť dcéry.

„Bratislava napríklad, tá sa mi zdá zaujímavá. Tam sú veci, aspoň, čo som v Dubaji (na Expe) videla, naozaj zaujímavé,“ hovorí a Shania dodáva pádnejší argument: „Richard tvrdil, že sme tam celebrity.“

Rodina, ktorej reality šou Die Geissens/Geissenovci je populárna len v Nemecku a na Slovensku, si pred deviatimi mesiacmi od Tatier k Dunaju užila nečakané fanúšikovské davy a teraz si diváci RTL2 si teraz môžu pozrieť, ako to prežívali a komentovali. Nakrútili tu oveľa viac materiálu, ako pôvodne plánovali.