Britské filmové ceny BAFTA ovládla vojnová dráma Na západe nič nové

Zo štrnástich nominácií premenila sedem.

LONDÝN. Britskú filmovú cenu BAFTA za najlepší film získala vojnová dráma Na západe nič nové, ktorá sa nakrúcala aj v susednom Česku.

Snímka Na západe nič nové ceny BAFTA úplne ovládla, keď zo 14 nominácií premenila sedem, a to vrátane tej za najlepšiu réžiu pre Nemca Edwarda Bergera.

Ocenenie za prácu na filme z produkcie streamovacej spoločnosti Netflix si spolu s kolegami odniesol aj český zvukár Viktor Prášil.

Najlepším hercom bol na slávnostnom ceremoniáli v Londýne vyhlásený Austin Butler (Elvis), najlepšou herečkou sa stala Cate Blanchettová (Tár).

Bodovali aj Elvis a Duchovia Inisherinu

Nemecký film podľa slávneho románu Ericha Mariu Remarqua, ktorý bez príkras ukazuje hrôzy prvej svetovej vojny, získal aj ceny za najlepší cudzojazyčný film, kameru (James Friend) a adaptovaný scenár (Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell).

V čase, keď už takmer rok trvá vojna na Ukrajine, bodoval tiež v kategórii hudba (Volker Bertelmann) a zvuk (Viktor Prášil, Lars Ginzel, Frank Kruse a Markus Stemler).

Po štyroch oceneniach si z ceremoniálu, ktorého sa zúčastnil aj princ William s manželkou Kate, odniesli tragikomédia Duchovia Inisherinu, druhý z veľkých favoritov večera, a tiež životopisná dráma Elvis o kráľovi rokenrolu.

Duchovia Inisherinu získali ceny za pôvodný scenár (Martin McDonagh), za vynikajúci britský film a tiež dvojicu hereckých vyznamenaní. Cenu pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe si odniesol Barry Keoghan za to, ako sa popasoval s postavou duševne pomalšieho mladíka.

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala Kerry Condonová, ktorá stvárnila starostlivú a o poznanie šikovnejšiu sestru hlavného hrdinu.

Najlepší dokument bol o Navaľnom

Elvis bodoval v hlavnej mužskej hereckej kategórii a získal aj ceny za najlepšie kostýmy (Catherine Martinová), masky (Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulstonová a Shane Thomas) a casting (Nikki Barrettová a Denise Chamianová).

Českú nomináciu na rozdiel od zvukára Prášila nedokázali premeniť špecialisti na zvláštne efekty Viktor Müller a Kamil Jafar, ktorí sa s dvojicou kolegov podieľali takisto na snímke Na západe nič nové. Cenu v tejto kategórii získal kasový trhák Avatar: Cesta vody.

V kategórii krátky britský animovaný film si cenu neodniesla ani snímka Polnočná hliadka britského režiséra Johna Stevensona, ktorá vznikla v česko-britskej koprodukcii. V tejto kategórii zvíťazil film The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Chlapec, krtko, líška a kôň).

Ako najlepší dokument bol vyznamenaný film Navaľnyj o ruskom väznenom opozičníkovi Alexejovi Navaľnom.

Na západe nič nové bude mať v marci slušné šance aj na Oscaroch, kde má deväť nominácií.

