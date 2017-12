V amerických kinách kraľuje Johnny Depp

26. júl 2005 o 11:00

BRATISLAVA - Ani filmová novinka herca Ewana McGregora Ostrov, ani nová bejzbalová komédia herca Billyho Boba Thorntona Bad News Bears nestačili na trhák Charlie a továreň na čokoládu s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe. Tento film vedie v návštevnosti už druhý týždeň, keď zarobil v prepočte 877 miliónov dolárov.

Na druhom mieste so ziskom 812 miliónov skončila komédia Wedding Crashes. Tretí skončil film Fantastická štvorka, kým Ostrov prvý týždeň od uvedenia sklamal producentov, keď zarobil v prepočte "iba" 375 miliónov korún. Uplynulý týždeň mimoriadne prial filmom s nízkym rozpočtom. Film Hustle and Flow o raperoch získal siedmu priečku, keď v prepočte zarobil 251 miliónov korún a kontroverzný horor režiséra Roba Zombieho The Devil's Rejects skončil ôsmy so ziskom 217 miliónov korún. (sita)