Gibson ide nakrúcať nový akčný film z antiky

LOS ANGELES - Hollywoodska filmová hviezda, herec a režisér Mel Gibson sa po dlhšej odmlke od nakrúcania kontroverznej snímky Utrpenie Krista (2003) vracia opäť do sveta filmového priemyslu a chystá dielo s názvom Apocalypto.

26. júl 2005 o 12:00

Podľa prvých informácií to má byť akčná snímka s viacerými scénami násilia, ktorej dej bude situovaný do antického obdobia. Okrem toho údajne film opäť ponúkne niekoľko otáznikov na Gibsonove obľúbené náboženské témy. S nakrúcaním by sa malo začať v októbri v Mexiku a dokončenie filmu je naplánované na leto budúceho roka. (tasr)