Herec Juraj Loj: Vyhorel som a trvalo to celkom dlho

To, že sa film Šarlatán dostal do užšieho výberu na Oscara a on bol za postavu asistenta nominovaný na Českého leva, ho nijako nezmenilo. Úspech považuje za súčasť profesie a život berie s ľahkosťou.

Iba občas sa mu to vymkne z rúk a potom berie život strašne vážne. Herec JURAJ LOJ si často berie prácu domov, takže mu manželka musí pripomínať, že už nie je v divadle.

Práve prílišná zanietenosť prácou je podľa neho to, čo má spoločné aj s postavou Filipa Koeniga, ktorú hrá v novom seriáli Einstein a ktorá vie fyzikálne vysvetliť aj to, ako mohol Kristus kráčať po vode.

Aktuálne nakrúca V Krkonošiach film o zbormajstrovi, ktorý je mierne inšpirovaný príbehom Bambini di Praga a Bohumila Kulínského.

Filip Koenig je neznesiteľný génius s neodolateľným šarmom a smrteľnou Huntingtonovou chorobou. Museli ste si v rámci prípravy na rolu naštudovať aj jej príznaky?

Viem, aké má príznaky, ale počas nášho príbehu sa neprejavia. On je len presvedčený, že tú chorobu má, pretože ju mal jeho otec. Každé vybočenie z normálu je pre neho znamením, že sa začína prejavovať.

Napríklad tras rúk, to je jeden z prvých prejavov, takže stále sleduje a zapisuje si, či sa mu trasú ruky, či nie. Keď tomu strachu príliš prepadne, začne z toho šalieť.

Čo je vo Filipovi z vás?

Nóóó, určite sú tam nejaké črty zo mňa...

Vraj ste perfekcionista.

Áno.

A on je?

Pri práci. Všetko dokáže dať bokom, pokiaľ ide o prácu. Tá je pre neho prvoradá a snaží sa ju urobiť čo najlepšie.

Taký ste i vy?

Je pravda, že keď pracujem, alebo sa pripravujem na nejakú postavu, tak so mnou veľmi nie je reč. Možno sa na neho podobám aj v tom, že si rád robím srandičky a beriem život s ľahkosťou, ale niekedy sa mi to vymkne z rúk a život beriem strašne vážne. To máme asi spoločné.

Filip má doktorát z fyziky aj filozofie, museli ste si naštudovať aj niečo z toho?

Nemôžem povedať, že by som ovládal fyziku a filozofiu, ale, samozrejme, vždy, keď v texte boli nejaké fyzikálne zákony či poučky, snažil som sa načítať si, čo to vlastne znamená, aby som vedel, o čom rozprávam.

Režisér Martin Kazimír je v tomto smere celkom erudovaný a mali sme tam aj ďalších ľudí, ktorí sa v tom vyznali a dokázali mi to vysvetliť takým spôsobom, že som si vravel, dokelu, prečo takto nevysvetľujú učitelia fyziku na základných školách?

Napríklad?

Filip fyziku často vysvetľoval na konkrétnych príkladoch, lebo ako sa hovorí – radšej raz vidieť ako stokrát počuť. To ma bavilo. Doniesol si napríklad do školy kaďu s tekutinou. Keď po nej rýchlo kráčal alebo do nej búchal, stala sa pevnou, a keď na nej len stál, stala sa tekutou.

Takže aj Kristus mohol chodiť po vode?