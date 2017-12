Green Day vedú v počte nominácií na MTV VMA

26. júl 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA/Reuters) - Americká neopunková skupina Green Day svojím posledným albumom ešte stále žne obrovský úspech. Piesne American Idiot a Boulevard Of Broken Dreams získali osem nominácií na MTV Video Music Awards. Speváčky Gwen Stefani a Missy Elliott získali zhodne po šesť nominácií. Na treťom mieste v počte získaných nominácií sa umiestnila írska rocková legenda U2, ktorá svojím albumom How To Dismantle An Atomic Bomb získala päť nominácií. Medzi ďalšími nominovanými sú Coldplay, Jennifer Lopez, The Killers, Gorillaz, The White Stripes, 50 Cent, Eminem, Foo Fighters, Mariah Carey, Shakira, Simple Plan či Snoop Dogg a Usher.