Depp stále čaká, kedy ho priateľka požiada o ruku

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Herec Johnny Depp by si rád vzal svoju dlhoročnú priateľku Vanessu Paradise, ale urobí tak iba v prípade, že ona požiada o ruku jeho. Depp sa v poslednom čase niekoľkokrát ...

26. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Herec Johnny Depp by si rád vzal svoju dlhoročnú priateľku Vanessu Paradise, ale urobí tak iba v prípade, že ona požiada o ruku jeho. Depp sa v poslednom čase niekoľkokrát vyjadril, že by sa stal rád ženáčom. Sobáš s Vanessou si želá aj pre ich spoločné deti - šesťročnú Lily-Rose Melody a trojročného Jacka. Depp v týchto dňoch túžobne očakáva, či sa jeho žena života rozhodne a pokľakne pred ním. "Ak ma o ruku nepožiada, bude to pre mňa znamenať, že zatiaľ na to nie je pripravená," uviedol Depp, ktorému sa v poslednom čase začalo mimoriadne dariť.