Novinky na Disney+ a Prime Video: Vnučka Elvisa Presleyho hrá hlavnú úlohu v novinke Daisy Jones & The Six

Pozrite si prehľad noviniek.

Daisy Jones & The Six (Zdroj: Amazon Studios)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PIATOK (3. 3. 2023)

Daisy Jones & The Six

Prime Video uvedie dramatickú minisériu Daisy Jones & The Six o vzostupe aj páde rockovej skupiny zo 70. rokov, ktorú vedie éterická speváčka a skladateľka Daisy a zasnený hlavný spevák skupiny The Six Bill.

Podľa rovnomennej knihy od Taylora Jenkinsa Reida. Hrá Riley Keough (vnučka Elvisa Presleyho), Sam Claflin, Suki Waterhouse, Camila Morrone.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kSrcNCGMrLc

Finding Michael

Disney+ uvedie dokumentárny film Finding Michael o najmladšom Britovi, ktorý v roku 1998 vystúpil na Mount Everest, no tri hodiny po výstupe zmizol a jeho telo sa nikdy nenašiel. Jeho brat, podnikateľ a moderátor Spencer Matthews, ktorý mal iba desať rokov, keď Michael zmizol, sa s bratovou smrťou nikdy nevyrovnal. Po viac ako dvadsiatich rokoch Spencer dostane fotografiu tela na hore, ktoré by mohlo byť Michaelovo.

Vydáva sa do Nepálu, kde si najíma rekordmana Nimsa Purju, ktorý zdolal všetkých 14 najvyšších hôr sveta. Žiada od neho, aby s pátracím tímom prehľadal „zónu smrti“ Everestu a pokúsil sa nájsť Michaela. Desaťčlenný tím sa vydáva do extrémních výšok nad 8000 m.n.m, vybavený dronmi a schopnosťami, ktoré im umožňujú pátrať aj mimo chodníčkov vedúcich na vrchol.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/dvf5B-GoFD4

Všetko bude v pohode

Edisonline uvedie poetickú drámu Všetko bude v pohode. Po storočí genocídnych ideológií a deštruktívneho speciesizmu si zvieratá zotročili ľudí a ovládli svet. Na vlne nádeje boli odstránené sochy z minulosti, ale vznikajú nové, ktoré majú potlačiť vôľu ľudu. Teraz je to planéta opíc, divých svíň a levov a zoologická revolúcia zvráti a obnoví zverstvá 20. storočia.