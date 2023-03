Kultúrne tipy: Sme všetci hypochondri? Odpovie divadelná komédia

Kam za kultúrou od 3. do 10. marca.

Jarná edícia festivalu Konvergencie

2. – 12. marca v Moyzesovej sieni, kníhkupectve Artforum, Českom centre a galérii Umelka v Bratislave

Počas niekoľkých festivalových dní budú znieť v Bratislave komorné diela Leoša Janáčka, ktorého hudbu miloval celý svet. Mimoriadny folkový koncert, štyri komorné večery v Moyzesovej sieni, výstava, prednáška, detský koncert, majstrovská trieda aj obľúbené Janáčkove dezerty. Konvergencie prinesú život a komorné dielo Leoša Janáčka v mnohých podobách.

Leoš Janáček (1854 – 1928) patrí medzi najoriginálnejšie osobnosti hudby 20. storočia. Jeho diela sú uvádzané v prestížnych operných domoch a na koncertných pódiách po celom svete.

„Na Konvergenciách predstavíme Janáčkov príbeh prostredníctvom hudby s vynikajúcimi interpretmi, ale aj cez fotografie, listy a dokonca jedlo, ktoré mal rád,“ približuje program festivalu umelecký riaditeľ Jozef Lupták.

Otvorená Slovenská národná galéria

od 2. marca

Okrem zrekonštruovaných priestorov galérie si môžu návštevníci pozrieť aj dve úvodné výstavy Prológ. 12 farieb reality a Prečo (ume)nie? a dlhodobý projekt diel v architektúre Monumentálky.

Počas jarného obdobia bude SNG otvorená štyri dni v týždni – vo štvrtok, v piatok, sobotu a nedeľu.

Preßburger Klezmer Band: Koncert pre dva hlasy

4. marca vo V-klube v Bratislave

Stálica slovenskej world music scény, kapela Preßburger Klezmer Band, ktorej posledný album Korene / Roots úspešne boduje v prestížnom rebríčku World Music Charts Europe, si pre bratislavské publikum pripravila jarný koncert.

Diváci sa môžu tešiť okrem samotných „klezmerákov“ na dva hlasy – spevákov Martu Potančokovú a Juraja Adamuščina. Tí sa predstavia nielen v duetách, ale aj samostatne, to všetko v najkrajších jidiš šlágroch.

Richard Wagner – Tristan a Izolda

9. a 10. marca v Slovenskej filharmónii

Diela Richarda Wagnera sú poslucháčsky náročné najmä z hľadiska času. Koncertné uvedenie druhého dejstva Tristana a Izoldy tak bude len malou ochutnávkou z hudobného diela nemeckého mága. Nebezpečne fascinujúca, hrozivo a sladko nekonečná, charakterizuje Friedrich Nietzsche dielo, ktorého libreto napísal sám Wagner.

V Redute sa dielo predstaví pod dirigentskou taktovkou Juraja Valčuhu. Mileneckú dvojicu stvárni nemecká sopranistka Maida Hundeling a rakúsky tenorista Norbert Ernst.

Dirigent Juraj Valčuha. (zdroj: A. Trizuljak)

Klub hypochondrov

10. marca v Spišskom divadle

Sme všetci chorí? Alebo je chorý celý svet? Alebo sme všetci hypochondri? Satirická komédia súčasnej autorky Meggie W. Wrighttovej uvádza Spišské divadlo v réžii Michala Náhlíka v slovenskej premiére.

V stredobode hry je súčasná fascinácia zdravým životným štýlom. Všetci sa usilujú zostať verní aktuálnym trendom, byť zdraví, udržiavať sa vo forme, byť fit. Z každej strany sa valia rady, aké výživové doplnky by sme mali užívať, ako by sme mali cvičiť, čo by sme mali jesť. Na druhej strane ľudí neprestajne ovláda panický strach z ochorenia či z možnej nákazy.

Klub hypochondrov uvádzajú v Spišskom divadle. (zdroj: Spišské divadlo)

Nominanti na Českého leva online

do 31. marca na Dafilms.sk

Diváci si môžu pozrieť online nielen filmy nominované na aktuálny 30. ročník Českého leva, ale aj tie, ktoré uspeli za 30 rokov histórie ocenení. Nájdu tu veľa kultových titulov, ktoré od deväťdesiatych rokov rezonovali aj v slovenských kinách ako Šakalí léta, Kolja či Záhrada.

Tohtoročná online prehliadka ponúka 13 vybraných nominovaných filmov. Vo výbere je aj historický epos Jan Žižka či rodinný film Buko.

Víťazov ocenení vyhlásia 4. marca.