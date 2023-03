Moderátor Ján Mečiar: Nie je čas vymýšľať plán B

Chcel byť kozmonautom, robiť okolo áut, vyštudoval dve vysoké školy, ale internátny rozhlas ho nasmeroval úplne inam – do sveta médií.

Obľúbený moderátor Novín JÁN MEČIAR sa dnes venuje vesmíru, vede a technike v relácii Spektrum 24 a autám – veteránom vo voľnom čase.

Lietajúce autá nepovažuje za perspektívne, teší sa na osobné drony a ak by mal možnosť, pokojne sa nechá vystreliť na obežnú dráhu Zeme.

Na novej spravodajskej stanici JOJ 24 pripravujete reláciu o vede a technike Spektrum 24. Pre vás to ale nie je úplne nová práca, podobnú ste robili pre viaceré rozhlasové stanice. Kedy to začalo?

V Rádiu Twist, v roku 1999. Tam to vzniklo ako rozhlasová rubrika, potom to so mnou putovalo krížom-krážom po rádiách. A teraz sme ju preniesli aj do televíznej podoby.

Ako sa zmenila výroba relácie o vede od roku 1999? V čom je to dnes iné?

Určite v rýchlosti získavania informácií, podkladov či obrazových materiálov. Lebo informácie sú dostupné hneď, bez problémov sa dostanete v podstate k čomukoľvek.

Napíšem na univerzitu alebo inštitúciu, kde sa robil daný výskum, a za hodinku to mám. Hoci aj z Austrálie.

Pokiaľ nespia.

Presne tak.

Sú dnes v popredí iné témy, ako pred dvadsiatimi rokmi?

Témy sa točia v podstate stále dokola. Medicínu dostal do stredu záujmu covid, ale veľké kroky urobila aj v liečbe rakoviny. Pred rokmi to bol v podstate rozsudok smrti, dnes už to neplatí. Ale medicína bola v popredí, aj keď som začínal.

Potom prišli napríklad roboty. Témy sa menia a záleží na tom, kde sa čo podarí. Napríklad doletieť na Mars, potom je Mars téma číslo 1.

Stáva sa vám, že sa po rokoch vrátite k niečomu a zistíte, že je to už úplne inak, alebo že sa vývoj či vedec, s ktorým ste komunikovali, v niečom sekol?

Skôr sa veľa vecí dostalo do slepej uličky. Napríklad lietajúce autá. Pred rokmi to vyzeralo veľmi sľubne, ale teraz sa ukazuje, že schodnejšia cesta sú osobné drony. Toho sa už neviem dočkať, kedy to konečne bude. To je veľká vec.

Myslela som, že aspoň štyri už máte doma.

Nemám, nedá sa. Aj keby boli, dnes na to nie je legislatíva. Ale už sú v takých štádiách vývoja, že je to na spadnutie.

Takže lietajúce auto Štefana Kleina už je pasé?