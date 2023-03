Knižné novinky marec 2023

Lars Kepler, Greta Thunberg, Michael Connelly a ďalší.

Marec je síce mesiac knihy, ale my v Magazíne mame knihy po celý rok – a tak nielen teraz prinášame knižné novinky viacerých slovenských vydavateľov – aj táto ponuka je veľmi pestrá, rotačky vydavateľov idú na plné pecky – Lars Kepler, Greta Thunberg, Michael Connelly, Hana Ponická, Virginia Woolfová, Ján Čomaj, ... Začneme však rovnako ako minulý mesiac.

Artis Omnis

Všetci knihomili vedia, aké nešťastie postihlo žilinské vydavateľstvo Artis Omnis. Slovami vydavateľov, „tento týždeň patril k najťažším v histórii nášho vydavateľstva. Naše priestory oheň akoby zázrakom priamo nezasiahol, no strecha nad nami už horela, kancelárie vydavateľstva sa ocitli pod vodou a popadaným stropom. Takmer všetko sa stalo nepoužiteľné: nábytok, technika, príručný sklad s knihami, archív – museli sme to vyhodiť. Na vaše otázky, ako pomôcť, máme dve odpovede.

1. Prosím, kupujte naše knihy!

2. Na Donio Slovensko je spustená podporná kampaň https://www.donio.sk/artis-omnis-poziar-harman-zilina .“

IKAR

Lars Kepler: Pavúk

Ako lapiť pavúka v jeho vlastnej sieti? Pred troma rokmi dostala Saga Bauerová nečakanú pohľadnicu. Neznámy odosielateľ sa v nej vyhrážal zbraňou s deviatimi bielymi nábojmi, pričom jeden z nich mal byť určený pre inšpektora Joona Linnu. Zachrániť ho vraj môže jedine Saga. Na malom ostrove pred prístavom Kapellskärs bolo nájdené telo rozpustené v kyseline a na mieste činu ostala biela nábojnica. Odkaz chladnokrvného vraha je jasný. Ďalšia vražda bude nasledovať, ak sa vyšetrovateľom nepodarí rozlúštiť komplikované hádanky.

Jurica Pavičić: Krvavá voda

Napínavá noir detektívka o zločine stratenom v chorvátskej realite 90. rokov. V istú septembrovú noc roku 1989 v malom mestečku na dalmátskom pobreží zmizne dievča. Po sedemnásťročnej Silve akoby sa zľahla zem a policajné pátranie neprináša nijaké výsledky. Silvin prípad zatienia politické a spoločenské udalosti v Chorvátsku – ekonomický kolaps, zmena režimu, vojna. Poslední, ktorí sa ešte nevzdali nádeje, sú jej najbližší a mladý vyšetrovateľ Gorki Šain poverený prípadom.

M.W. Craven: Zóna smrti

Prečo na minulosti obete nič nesedí? Detektív seržant Washington Poe bojuje na súde proti nútenému vysťahovaniu zo svojho milovaného domčeka na samote, keď ho náhle odvolajú k prípadu muža, ktorého ubili na smrť bejzbalovou pálkou v zapadnutom bordeli. Poe je zmätený – on loví sériových vrahov, a toto vyzerá na tuctovú vraždu rukou pasáka. Jeho účasť si však osobne vyžiadali ľudia, ktorí radšej zostávajú v ústraní. Prečo na minulosti obete, ktorá prešla previerkami najvyššieho stupňa pre strategicky dôležitú prácu, nič nesedí?

Jasmína a Pavel Houdek: Moderná sebaobrana

Stretli ste sa niekedy so sexuálnym obťažovaním? Čelili ste sexistickým vtipom alebo nevhodným narážkam svojho šéfa? Boli ste svedkami útokov či urážok, a predsa ste nedokázali zasiahnuť? Zrejme každý z vás sa už stretol s určitou formou násilia alebo obťažovania. Možno ste zamrzli, stratili reč, prípadne ste sa len donútili k úškrnu. Práve preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, navštevuje kurzy sebaobrany – aby v takýchto situáciách vedeli reagovať. Fyzicky. Ale dobrá sebaobrana vás v prvom rade naučí, ako sa do takejto situácie vôbec nedostať.

Greta Thunberg: Veľká kniha o klíme

Je neskoro? Pre niektoré druhy rastlín a živočíchov už áno. Postarali sme sa o to. Zaistiť bezpečnú budúcnosť pre život na Zemi znie ako nemožná úloha. Konať je nutné v takom rozsahu a tak rýchlo, ako svet ešte nevidel. Čelíme obrovským a mocným silám – nielen ropným magnátom a vládam, ale aj samotnému meniacemu sa klimatickému systému. Čas hrá proti nám. Nádej na zmenu však nie je stratená. Greta Thunberg vytvorila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám tieto vedomosti sprostredkovala.

SLOVART

Michael Connelly: Púštna hviezda

Harry Bosch sa na sklonku kariéry vracia k svojej „bielej veľrybe“ – nedoriešenému prípadu, ktorý ho stále máta. Musí nájsť a potrestať vraha, ktorý pre peniaze vyvraždil rodinu s dvoma deťmi. No aby to dosiahol, musí sa pokúsiť zachrániť čerstvo obnovené oddelenie neuzavretých prípadov, ktoré stojí a padá na odhalení toho, kto zabil sestru vplyvného mestského politika. Obe rodiny potrebujú satisfakciu, Bosch to teda nesmie vzdať.

Bianca Pitzorno: Sen o šijacom stroji

Začiatkom minulého storočia si v jednom nemenovanom malom talianskom mestečku jedna mladá žena vďaka svojej šikovnosti vyslúžila miesto krajčírky v bohatej rodine. Tú mladú ženu do jej remesla zaučila jej babička. Dievča sa rýchlo vypracuje, usiluje sa žiť nezávislo, a rýchlo pochopí, že tie najvzrušujúcejšie príbehy sa dozvedá práve pri práci – keď svojim zákazníčkam berie miery a šije šaty. Práve tam sa totiž pošepky prezrádzajú všetky rodinné tajomstvá, ktoré mali ostať naveky utajené.

Patrick Ness: V plameňoch

Nová kniha od dvojnásobného držiteľa prestížneho ocenenia Carnegie Medal! Sarah Dewhurstová a jej otec, vydedenci v malom washingtonskom mestečku Frome, sú nútení najať si draka ako pomocníka na rodinnej farme, k čomu sa uchyľujú len tí najchudobnejší z chudobných. Modrý drak Kazimír však nie je celkom tým, čím sa zdá na prvý pohľad. Na farmu ho priviedlo dávne proroctvo. Proroctvo, v ktorom figuruje na všetko odhodlaný chlapec – úkladný vrah, kult uctievačov drakov, dvaja neúnavní agenti FBI – a, čo je najzvláštnejšie, samotná Sarah.

Hana Ponická, ilustrácie Božena Plocháňová: O Štoplíkovi, kým do školy nechodil

Štoplík sa narodil pred viac ako 60 rokmi. Tento korkový panáčik zabáva už niekoľko generácií detí. Prvá časť príbehov sa odohráva v škôlke, v škole, na výlete v Tatrách. Štoplík popletie deti pri rozprávaní rozprávok, nechtiac vyvolá spory, ktoré si odkľačí v kúte, stratí sa v horských jazerách, kde zachraňuje peniaze pred zhrdzavením. Hoci príbehy o ňom vznikli už dávno, dokážu očariť aj rozosmiať i dnešné deti.

Kiran Millwood Hargrave: Júlia a ospalý žralok

Kniha Júlia a ospalý žralok je o priateľstve, súcite, dospievaní, psychickom zdraví a životnom prostredí. Rozoberá zložité problémy ľudských vzťahov aj zaujímavé fakty zo života zvierat zrozumiteľným, no pritom poetickým spôsobom. Je plná očarujúcich kontrastných ilustrácií autorkinho manžela Toma de Frestona, ktoré knižke dodávajú ešte tajomnejšiu snovú atmosféru.

Albatros Media

Yoko Ogawa: Profesorova rovnica

Očarujúci a poetický príbeh o rodinných vzťahoch od autorky bestselleru Ostrov bez pamäti. On je Profesor s brilantnou mysľou a nezvyčajným problémom – pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenie a odvtedy má jeho krátkodobá pamäť kapacitu iba osemdesiat minút. Ona je pomocnica v domácnosti a matka desaťročného syna, ktorej pracovnou náplňou sa stala starostlivosť o Profesora. Každé ráno pre nich znamená nové zoznámenie, každý deň sa stáva neopakovateľnou príležitosťou pre zvláštny a krásny vzťah.

Karin Smirnoff: Môj brat

Jedna z najlepších škandinávskych kníh posledných čias! Román Môj brat predstavuje prvú časť trilógie o Jane Kippovej a autorka po jej vydaní dostala ponuku pokračovať v písaní kultového Millénia Stiega Larssona V rodinnej dráme autorka rozbíja nielen tradičnú štylistiku a syntax, ale aj ilúzie o láske, rodine a medziľudských vzťahoch. Prináša ťažké témy násilia v rodine, alkoholizmu, incestu, otcovraždy, nevyliečiteľnej choroby, hľadania ľudského tepla, porozumenia a pokoja v duši.

Virginia Woolfová: K majáku

Majstrovské dielo Virginie Woolf v novom preklade v novej edícii svetovej a slovenskej klasiky .sk. V románe K majáku z roku 1927 sa Virginia Woolfová, jedna z najinovatívnejších autoriek a najuznávanejších literárnych kritičiek dvadsiateho storočia, zameriava na rodinné vzťahy a napätie medzi mužmi a ženami. Prostredníctvom prúdu vedomia prezentuje vnútorný svet viacerých členov rodiny Ramsayovcov pri ich zápase so sklamaním a stratou.

Marie Benedict: Madam Churchill

Za každým úspešným mužom, hľadaj ženu. Neuveriteľný román o žene, ktorá mala obrovský vplyv na jedného z najvýznamnejších ľudí sveta počas prvej a druhej svetovej vojny. Keď sa mladá Clementine Hozierová vydala za Winstona Churchilla, geniálneho politika s progresívnymi názormi, vedela, že jej muž je predurčený stať sa veľkým vodcom celého národa. Ich manželstvo nebolo len tradičným spojením muža a ženy. Clementine sa stala jeho radcom a strážcom a neraz mu dokonca zachránila život.