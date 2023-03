Keď sa žrebujú čísla kandidátok do volieb, ožíva spomienka na román Demokrati

Jesenského dielo prepojilo dušu úradníka a spisovateľa. Zachytáva volebný boj šokujúco podobný s dneškom.

Keďže bol vyštudovaný advokát, celý život sa v ňom zrejme bila osobnosť spisovateľa a úradníka.

Na jednej strane napísal dodnes obľúbené Malomestské rozprávky (1913), na druhej sa aktívne zapájal do politického života, či už po zajatí na ruskom fronte a v československých légiách, alebo po návrate domov, kde bol dvakrát županom v Rimavskej Sobote a Nitre.

Janko Jesenský (1874 – 1945) pochádzal zo šľachtického rodu Jesenskovcov, ktorého príslušníkom bol slávny lekár Ján Jesenius, ale aj Zora Jesenská, podpísaná pod kultovými prekladmi Bratov Karamazovovcov a Doktora Živaga.

Tieto životné skúsenosti prepojil v Demokratoch, kde najmä druhý diel, napísaný s odstupom štyroch rokov, tesne pred rozpadom štátu, ktorému ako úradník dve desaťročia slúžil, sa stal jeho literárno-politickým odkazom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pauza medzi jednotlivými časťami tiež spôsobila, že vznikli dve takmer úplne odlišné diela.

Kým na začiatku autor pranieruje morálku akéhosi Malého mesta, kde mäsiar nemôže požiadať peknú slúžku o ruku, a prechádzka s ňou kazí mravný profil úradníka, v pokračovaní zachytáva vtedajší volebný boj, ktorý je až šokujúco podobný s dneškom.

Prvý slovenský národný umelec by mal byť povinným čítaním každého budúceho politika.

Demokracia je v prvom rade poriadok

Jesenský dokonale poznal konflikt štátneho aparátu a obyvateľstva. A v celkovom hodnotení nenadŕža ani jednej strane.

„Úradníci sú úradníci a ľud je ľud. Skoro by sme mali chuť povedať, že sú to dva nepriateľské tábory. V jednom táborí úradnícka, zapätá, po bradu zagombičkovaná, tmavozelená blúza, a podňou skúpa, prozaická duša. V druhom rozopätý, voľný, teplý, prístupný, rôznofarebný kabát a pod ním veselá, radodajná poézia. V jednom tábore spravujú sa úradníci protivňou na rozgajdanosť, roztočitosť, neporiadok, nenumerovanosť. V druhom tábore panuje protiveň na závislosť, zviazanosť, kontrolu všelijakých tých motúzových paragrafov, na ich čísla, na formálnosť. V jednom nedôvera k neučenému laikovi, ktorý si sadol, ako sa hovorí, na úradnú paripu a rozbíja hrnce, v druhom nedôvera k úradnému koňovi (šimľovi), ktorý by bol najradšej, aby bol každý hrniec prázdny, len aby on mal čo žrať.“

Subvencie, dnes by sme povedali granty, žiadali mnohí. Jesenský bol v rokoch 1930 – 1939, teda v čase písania Demokratov, predsedom Spolku slovenských spisovateľov a uťahoval si aj z vlastných radov.

Demokrati - slávny humoristický román slovenského klasika. (Vydavateľstvo Európa, 2021)