Prvý sex a láska ako z 21. storočia. Seriál Sex O’Clock otvára aj tabu témy s humorom

Otvára tabuizované témy mládeže aj rodín.

Článok obsahuje niektoré spoilery.

Pätnásťročnému Adamovi zrazu nič v živote nevychádza. Je nešťastne zamilovaný do najlepšej kamarátky svojej sestry, ešte nemal sex, tanečná partnerka mu dala košom, pretože sa ako “žirafa a poník” k sebe viac na parkete nehodia a v škole spravil s kamarátmi veľký “prúser” v dievčenskej šatni.

Aby toho na jedného tínedžera nebolo málo, zisťuje, že jeho rodičom sa rúca vzťah. Vstúpil doň nový muž. Keď to však Adamovi a jeho sestre rodičia oznamujú, mama priam urazene prízvukuje – na mňa sa nedívajte. A tak sa tradičná rodina zrazu musí vyrovnávať s prekvapivým odhalením.

Nový komediálny seriál Sex O’Clock, ktorý televízia Markíza spúšťa na platforme Voyo od piatka, má už na počiatku zápletiek až-až. Sľubuje tiež otváranie rôznych tabuizovaných tém.

Už v prvej scéne úvodnej epizódy sa napríklad objaví masturbácia, neskôr nechýbajú ani polonahé telá, rozhovory o sexe, menštruácia, tematika LGBT+ menšiny a aj neplánovaného tehotenstva.

Za projektom stojí režisér Jan Bártek a režisérka a scenáristka Karolína Zalabáková, ktorí ako rodáci zo Zlína do tohto mesta zasadili aj dianie v seriáli. Obaja majú skúsenosti s nakrúcaním pre mladé publikum a podľa prvých dvoch dielov, ktoré si denník SME pozrel, svet dospievajúcich ľudí uchopujú autenticky, moderne a scenár je svižný.

Azda najviac ich seriál atmosférou, prostredím, ale aj postavami a samotným hereckým obsadením pripomína britskú sériu Sex Education. Dokáže však aj v našich končinách vzniknúť dôstojný komediálny seriál o dospievaní a reálnych problémoch tínedžerov bez pátosu a stereotypov?

Karolin Omastová ako tanečnica a spolužiačka Kristína, ktorá sa prisťahovala do Zlína z Bratislavy. (zdroj: TV Markíza / Voyo)

Dievča z Bratislavy a otec z dúhovej menšiny

Adam je v podaní mladého českého herca Maxmiliána Koceka uveriteľná a sympatická postava. V škole síce nie je stredobodom popularity, no má svoju skupinku a isté outsiderstvo vyvažuje vtipným komentovaním situácií, do ktorých sa dostáva. Robí to predovšetkým prostredníctvom poznámok, ktoré počujú iba diváci ako hlas v jeho hlave.

Do života mu v prvých dvoch epizódach zasiahnu najmä dve udalosti – zoznámi sa s Kristínou, ktorá vyzerá ako jeho nádejná nová tanečná partnerka. Medzičasom začne chodiť s jeho kamarátom Davidom, ktorý Adama varuje – ak sa jej počas tancovania bude zbytočne dotýkať, doláme mu nohy.