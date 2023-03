Súťažíme ako kone na dostihoch. Oscara pre najlepšiu herečku sprevádzala hádka

Táto kategória nebola celkom v poriadku, priznala akadémia.

BRATISLAVA. Americká akadémia by už mohla prestať glorifikovať Cate Blanchett. Medzi herečkami je to nesporne titanka. No doma už má dvoch Oscarov a nepotrebuje žiadne ďalšie potvrdenie, že je dobrá.

Naopak, keby cenu dostala Michelle Yeoh za film Všetko, všade, naraz, mohlo by jej to zmeniť život.

Tieto slová napísali v časopise Vogue počas oscarovej kampane a Michelle Yeoh ich hrdo citovala vo svojom statuse na sociálnej sieti. Čoskoro nato ich však zmazala.

Uvedomila si, že lepšie bude zbytočne neprovokovať.

Oscarová súťaž herečiek v hlavnej úlohe bola tento rok mimoriadne napätá. V Hollywoode spôsobila hádku a to, čo všetko počas nej odznelo, nemohlo byť príjemné ani jednej z nominovaných.

Ani Yeoh, ktorá toho Oscara nakoniec dostala.

To si akadémia nemohla nevšimnúť

Keď mená piatich kandidátiek členovia americkej filmovej akadémie koncom januára vyhlásili, viacerí zostali zarazení.