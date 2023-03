Kultúrne tipy: Ako vyzerá moje budúce virtuálne ja? Odhalí slovenské dokumentárne sci-fi

Kam za kultúrou od 17. do 24. marca?

Ivanov

17. marca v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove

Čechovov Ivanov je v novej inscenácii režiséra Svetozára Sprušanského muž, ktorého aktívny život sa rozpadá. Stvárňuje ho výrazný herec Jevgenij Libezňuk. "Celú predstavu o tejto inscenácii som nosil v hlave možno štyri-päť rokov a čakal som, kedy zostarne Libezňuk," vysvetľuje režisér Svetozár Sprušanský. "Dal som plný priestor pre hereckú súhru, od príslušníkov najstaršej tvorivej generácie v divadle až po tú úplne najmladšiu generáciu. Som veľmi rád, že sa predstavuje takmer celý herecký súbor divadla," dodal. DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku.

Jevgenij Libezňuk a Zdenka Kvasková v novej inscenácii Ivanov, ktorá má premiéru 17. marca. (zdroj: Archív DAD / Branislav Štefánik)

Poznámky z Eremocénu

v kinách od 23. marca

Dokumentárne sci-fi oceňovanej slovenskej režisérky Viery Čakányovej predstavuje kolekciu spomienok na súčasný svet. "Film je vymyslený ako správa vo fľaši vyliata do dátového mora. Je to osobný projekt, ktorý rekonštruuje a interpretuje moje budúce virtuálne ja. Je to súčasná vízia budúceho sveta, ktorý sa čoskoro zmení na nepoznanie, a to vďaka technológiám, s ktorými sa dnes stretávame len v stave ich zárodku," vysvetľuje režisérka. Jej novinku v svetovej premiére uviedol prestížny festival Berlinale.

Rok (a mesiac) vojny na Ukrajine

23. marca v bratislavskom Artfore

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine uplynul už viac ako rok, vojna však trvá už dlhšie. Na východ Ukrajiny už od udalostí na kyjevskom majdane pravidelne cestujú reportérka Stanislava Harkotová a reportér Tomáš Forró. Pod moderátorskou taktovkou reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina budú spoločne diskutovať aj o tom, ako sa zmenil pohľad Ukrajincov na vojnový konflikt, ako žijú obyčajní ľudia pri frontových líniách, ako im Európa dokáže pomôcť či ako vyvážene informovať o dianí a kde je hranica medzi novinárčinou a aktivizmom.

Ukrajinskí vojaci ostreľujú ruské pozície pri Bachmute. (zdroj: TASR/AP)

Statočný cínový vojačik

24., 26. a 28. marca v Bábkovom divadle v Košiciach

Legendárny príbeh Hansa Christiana Andersena o cínovom vojačikovi, ktorý má jednu nohu kratšiu a zamiluje sa do papierovej baletky, inšpiroval režiséra Petra Palika a vytvoril inscenáciu, ktorej jedným z motívov je, že žiadny fyzický hendikep by nemal zastaviť človeka, aby išiel vytrvalo za svojím snom. Dielo si uchováva Andersenovu poetiku, magickú atmosféru, ale i smutný koniec. Inscenácia je vhodná pre deti od štyroch rokov.

Cínový vojačik v košickom bábkovom divadle má dodať odvahu prekonávať prekážky. (zdroj: Joseph Marčinský)

Čas a príliv neberú ohľad na nikoho. Medziobjekty Aleša Votavu